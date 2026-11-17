Die Handelsangestellten drohen bereits mit leeren Regalen.

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Die Kollektivvertragsverhandlungen für die 420.000 Angestellten gestalten sich heuer zäh. Kurz vor dem Start des Weihnachtsgeschäfts drohen die Handelsangestellten bereits mit leeren Regalen.

Die dritte Verhandlungsrunde am Dienstagvormittag startete dementsprechend mit einer Aktion der Gewerkschaft GPA. Rund 450 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machten lautstark vor der Wirtschaftskammer in Wien ihrem Ärger über das bisherige Angebot der Arbeitgeber Luft. "Mehr Geld muss her, sonst bleiben die Regale leer", so eine der Parolen. Eine klare Absage gab es auch für Einmalzahlungen.

Video zum Thema Handels-KV: Verhandler vor dritter Runde weit auseinander © oe24

"Wir brauchen ein Plus, das bleibt" war genauso zu hören wie "wir lassen uns eine Einmalzahlung nicht als dauerhafte Verbesserung verkaufen". GPA-Chefverhandlerin Linda Keizer betonte, dass die Umsätze im Handel 2025 inflationsbereinigt gestiegen seien, ebenso die Wertschöpfung. Die von der GPA geforderte Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent würde lediglich 43 Cent an Mehrkosten bei 100 Euro Betriebsleistung entsprechen. "Wir erwarten heute ein deutlich besseres Angebot", stellte Keizer klar.

Verhandlungsleiterin Linda Keizer (GPA). © APA/HELMUT FOHRINGER

Jahresinflation bei 3,3 Prozent

Damit konnte Rainer Trefelik, Chefverhandler auf Arbeitgeberseite, nicht aufwarten. Er verwies auf die schwache Konjunktur mit einem de facto Nullwachstum. "Es geht nicht um ein Nicht-Wollen, sondern um ein Nicht-Können", so Trefelik vor Verhandlungsbeginn um 11.00 Uhr. Das Angebot der Arbeitgeber lag zuletzt bei 2,1 Prozent Gehaltserhöhung plus einer Einmalzahlung von 350 Euro. Die Arbeitnehmer fordern eine Anhebung um 3,8 Prozent, bei einer rollierenden Inflation von 3,3 Prozent. Sie verweisen auf einen Reallohnverlust in den vergangenen drei Jahren.

GPA-Aktion zur Unterstützung der KV-Verhandlungen im Handel. © APA/HELMUT FOHRINGER

Neben 3,8 Prozent mehr Gehalt wollen die Arbeitnehmer einen Zuschlag ab der ersten Stunde Mehrarbeit, eine Zulage für das Einspringen und eine verbindliche 5-Tage-Woche. Weiters soll die 6. Urlaubswoche früher erreicht werden können.

Die Arbeitgeber wiederum betonen die heterogene Struktur des Handels - vom kleinen Ein-Personen-Unternehmen bis hin zu den großen Lebensmittelketten - sowie die allgemeine Konsumflaute, die hohen Energie- und Lohnnebenkosten und die Konkurrenz durch internationale Onlineplattformen. Die Arbeitnehmer ihrerseits pochen auf Zahlen des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts, wonach das Lohnniveau im Handel deutlich unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liege. Der mittlere Bruttostundenlohn von Angestellten betrage hier 19,04 Euro, während er in der Gesamtwirtschaft 23,09 Euro ausmache.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Mindestlohn bei 2.251 Euro brutto

Der Mindestlohn im Verkauf beträgt aktuell bei Vollzeit 2.251 Euro brutto. Das durchschnittliche Vollzeitgehalt im Handel liegt bei 2.586 Euro brutto, was 1.949 Euro netto entspricht - bei einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden. Bei einem 25-Stunden-Job sinkt das Netto-Einstiegsgehalt im Handel auf 1.237 Euro. Im Handel ist die Teilzeitquote besonders hoch, mehr als jede und jeder Zweite hat keinen Fulltime-Job. Zwei von drei Beschäftigten sind Frauen, im Einzelhandel fast drei Viertel. Es geht um eine Branche, die im Vorjahr fast 300 Mrd. Euro Umsatz gemacht hat.

Im Gesamthandel waren die Umsätze von Jänner bis Juli 2026 rückläufig. Bereinigt um die Teuerung sanken die Erlöse um 0,2 Prozent, zeigen Daten der Statistik Austria. Der Einzelhandel verzeichnete für diesen Zeitraum ein kleines reales Plus von 0,3 Prozent, der Großhandel ein reales Minus von 1,5 Prozent. Einzig im Kfz-Handel lief es von Jänner bis Juli gut, hier zogen die realen Umsätze um 3,5 Prozent an. Die Gewinnmarge beträgt branchenweit 4,4 Prozent.

Gewinnmarge von 4,4 Prozent

Laut einer aktuellen WIFO-Studie kommt der Einzelhandel nicht vom Fleck. In den ersten neun Monaten wuchsen die Umsätze in der Branche real nur um 0,3 Prozent. Vor allem im Non-Food-Handel fehlt weiterhin die Dynamik, so der Handelsverband mit Verweis auf die WIFO-Zahlen. Während der Lebensmitteleinzelhandel laut WIFO-Studie in den ersten neun Monaten real um 1,3 Prozent zulegen konnte, verzeichnete der Non-Food-Handel (ohne Tankstellen) lediglich ein Plus von 0,1 Prozent.

Vergangene Woche haben die Güterbeförderer ihre KV-Verhandlungen abgeschlossen. Die Löhne für die rund 50.000 Lkw-Lenkerinnen und Lkw-Lenker steigen zu Beginn des Jahres 2027 um 3,3 Prozent. Diese Woche gehen die Gespräche zum Bahn-KV weiter. Traditionell läutet die Metallindustrie die Herbstlohnrunde ein, nach einer Einigung auf einen Zwei-Jahres-Abschluss im Vorjahr fällt das heurige Feilschen aber aus. Ab dem 1. November 2026 steigen in der Metallindustrie die Ist-Löhne und Gehälter um 1,9 Prozent und die kollektivvertraglichen Mindestentgelte um 2,1 Prozent, also deutlich unter der Teuerungsrate.

Einigung heute eher unwahrscheinlich

Der Kollektivvertrag für die über 110.000 Arbeiterinnen und Arbeiter im Handel wird separat verhandelt. Üblicherweise erfolgt dies nach dem Abschluss für die Handelsangestellten. Nächste Woche geht es auch mit der dritten Runde für den IT-KV weiter. Hier sind die Gespräche traditionell besonders zäh. Die Arbeitgeber boten zuletzt eine Ist-Erhöhung um 1,2 Prozent und ein KV-Plus von 2 Prozent an. Die GPA fordert für die IT-Branche heuer 3,9 Prozent mehr Gehalt.

Eine Einigung auf den Handels-KV für 2027 gilt heute eher als unwahrscheinlich. Die vierte Gesprächsrunde ist für den 30. November angesetzt, also schon mitten im Weihnachtsgeschäft. Im Vorjahr haben sich die Sozialpartner in der dritten Verhandlungsrunde überraschend schnell auf einen neuen Handels-Kollektivvertrag geeinigt. Die Angestellten-Mindestgehälter stiegen mit 1. Jänner 2026 um 2,55 Prozent. Die den Verhandlungen zugrunde liegende Jahresinflation lag bei drei Prozent.