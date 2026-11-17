Das österreichische Nachhilfeunternehmen GoStudent kommt nicht aus den roten Zahlen, hat aber große Pläne.

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GoStudent-App © GoStudent GmbH

Das Start-up GoStudent schrieb im Vorjahr unter dem Strich einen Verlust von 33 Mio. Euro, der Umsatz fiel um 16,6 Prozent auf rund 140 Mio. Euro, geht aus dem Konzernabschluss des Unternehmens hervor. Darüber berichteten zuerst "Trending Topics" und "Der Standard". Seit der Unternehmensgründung hat sich über die Jahre ein Konzernbilanzverlust von rund 544 Mio. Euro summiert.

Das heimische Start-up will sein Präsenz-Geschäft dennoch weiter ausbauen. GoStudent will im September 2027 eine eigene Privatschule am Firmensitz im Wiener Nordbahnviertel eröffnen, wie das Wirtschaftsmagazin "trend" berichtete.

Im Lernquartier im Nordbahnviertel soll Privatschule entstehen © GoStudent

Start-Up mit Milliarden-Bewertung

GoStudent startete im Jahr 2016 mit der Idee, Online-Nachhilfelehrerinnen und -Lehrer zu vermitteln - und sammelte über die Jahre bei Investoren mehrere hundert Millionen Euro ein. Später wurde das Geschäft mit Präsenz-Nachhilfe ausgebaut.

Es handelte sich bei GoStudent um eines der ersten österreichischen Start-ups mit einer Milliardenbewertung. GoStudent vermittelt freiberufliche Online-Nachhilfelehrer über seine Plattform und Vor-Ort-Nachhilfekräfte über die Töchter Studienkreis und Lernquadrat.

Im Konzernabschluss für das Vorjahr zeigt sich jedoch, dass das digitale Kerngeschäft mit Nachhilfe per Video schwächelt, während die klassische Schülernachhilfe an Bedeutung gewinnt. Mit Online-Nachhilfe setzte das Unternehmen im Vorjahr in über 20 Ländern rund 53 Mio. Euro um, rund ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. Die klassische Nachhilfe vor allem in Deutschland und Österreich brachte hingegen knapp 75 Mio. Euro Umsatz, ein Plus von 7,5 Prozent.

GoStudent-Gründer Felix Ohswald.

Klassische Nachhilfe ausgebaut

GoStudent hat im Jahr 2022 mit Studienkreis einen der führenden privaten Nachhilfeanbieter in Deutschland mit aktuell mehr als 900 Lernzentren übernommen. Zu Studienkreis gehört in Österreich das Nachhilfe-Institut Lernquadrat mit rund 80 Standorten.

Das Online-Geschäft sei eine tragfähige Säule des Geschäfts, sagte GoStudent-Mitgründer Felix Ohswald dem "Standard". Der Umsatzrückgang komme von Märkten, die man geschlossen habe, sowie von Kundenjahrgängen bis zum Jahr 2023. Bei Studienkreis sei heuer von Jänner bis Oktober das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 30 Prozent gesteigert worden. Zudem habe man mit Berlitz Deutschland rund 50 weitere Sprachzentren gekauft.

Das Start-up mit Sitz in Wien hat bisher in mehreren Finanzierungsrunden rund 600 Mio. Euro bei Investoren eingeworben, unter anderem von SoftBank, Tencent, Left Lane Capital, Coatue und Prosus sowie dem Telekom Innovation Pool (Deutsche Telekom).