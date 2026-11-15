Personaler-Albtraum
GTA6-Irrsinn: Viele in Österreich stoppen Arbeit
Hype. Es ist das meistvorbestellte Spiel aller Zeiten. "Grand Theft Auto VI" sorgt gerade für einen Riesen-Hype. In Wien sind wohnhausgroße Werbeflächen mit Teasern aus dem Spiel überall zu sehen. Der sechste Teil der bekannten Actionspielreihe "Grand Theft Auto" soll am 19. November erscheinen und kann seit Tagen vorab heruntergeladen werden.
Der Datenverkehr im zentralen Netzbereich von Vodafone und Co ist bereits gestiegen.
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Deshalb schrillen in den heimischen Personalabteilungen jetzt sämtliche Alarmglocken: Der Release-Donnerstag droht zum Albtraum für Österreichs Betriebe zu werden.
Tausende Gamer haben längst Urlaub eingereicht oder Zeitausgleich beantragt. Wer das nicht rechtzeitig geschafft hat, droht kurzerhand blauzumachen: Firmenchefs fürchten eine beispiellose Welle an spontanen Krankenständen.
Von der Baustelle bis zum Großraumbüro: Wenn die Bildschirme der GTA6-Zocker glühen, dürften zahlreiche Schreibtische in ganz Österreich leer bleiben.
“Es wird strenge Kontrollen geben, erwischt man Krankgeschriebene online beim Zocken ist Game Over im Beruf”
Doch der Zock-Drang scheint für einige stärker als jede Angst vor dem Rausschmiss: für einen Tag GTA6-Irrsinn.
In Wien hängt die Werbung für das Hype-Spiel schon allgegenwärtig in der Stadt. 5.000 Menschen haben zeitweilig an dem Game gearbeitet, Milliarden wurden in die Entwicklung gesteckt: Der verursachte Schaden wird um einiges größer sein - in der gesamten Weltwirtschaft.
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