GTA6-Irrsinn: Viele in Österreich stoppen Arbeit

Der Donnerstag wird zum Personaler-Albtraum. Eine Glosse.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Hype. Es ist das meistvorbestellte Spiel aller Zeiten. "Grand Theft Auto VI" sorgt gerade für einen Riesen-Hype. In Wien sind wohnhausgroße Werbeflächen mit Teasern aus dem Spiel überall zu sehen. Der sechste Teil der bekannten Actionspielreihe "Grand Theft Auto" soll am 19. November erscheinen und kann seit Tagen vorab heruntergeladen werden.

Der Datenverkehr im zentralen Netzbereich von Vodafone und Co ist bereits gestiegen.

Busse in Wien rollen mit GTA6-Werbung. © oe24

Deshalb schrillen in den heimischen Personalabteilungen jetzt sämtliche Alarmglocken: Der Release-Donnerstag droht zum Albtraum für Österreichs Betriebe zu werden.

Tausende Gamer haben längst Urlaub eingereicht oder Zeitausgleich beantragt. Wer das nicht rechtzeitig geschafft hat, droht kurzerhand blauzumachen: Firmenchefs fürchten eine beispiellose Welle an spontanen Krankenständen.

Von der Baustelle bis zum Großraumbüro: Wenn die Bildschirme der GTA6-Zocker glühen, dürften zahlreiche Schreibtische in ganz Österreich leer bleiben.

“Es wird strenge Kontrollen geben, erwischt man Krankgeschriebene online beim Zocken ist Game Over im Beruf”

Doch der Zock-Drang scheint für einige stärker als jede Angst vor dem Rausschmiss: für einen Tag GTA6-Irrsinn.

GTA-Werbung gegenüber der Sezession in Wien. Die neue Kunst? © TBauer

In Wien hängt die Werbung für das Hype-Spiel schon allgegenwärtig in der Stadt. 5.000 Menschen haben zeitweilig an dem Game gearbeitet, Milliarden wurden in die Entwicklung gesteckt: Der verursachte Schaden wird um einiges größer sein - in der gesamten Weltwirtschaft.