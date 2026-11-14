Trump will das Burger-Rezept von Do&Co-Boss

Rekord-Halbjahres-Gewinn für Wiener Edel-Caterer und große Pläne +++ US-Präsident Donald Trump will das Burger-Rezept

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Er ist der unangefochtene König des guten Geschmacks über den Wolken und auf den Formel 1- und Ski-Rennstrecken dieser Welt: DO & CO-Chef Attila Dogudan.

Während andere Branchen über die wirtschaftlichen Unsicherheiten klagen, zündet der Wiener Edel-Caterer die nächste Raketenstufe. Die neuesten Zahlen zeigen: DO & CO rennt von einem Rekord zum nächsten und bläst jetzt zur ganz großen Jagd auf dem umkämpften US-Markt!

Sensationelles Rekord-Halbjahr

Trump war in Container von DO&CO © APA/AFP/SAUL LOEB

Die gerade veröffentlichten Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 sind eine absolute Kampfansage. Eine starke Nachfrage in allen Regionen und allen Unternehmensbereichen beschert dem Wiener Vorzeigeunternehmen historische Höchstwerte. Konzernumsatz ist bei 1,34 Milliarden Euro (+8,4 %) und der Gewinn bei 66 Millionen Euro, das ist ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum zieht sich wie ein roter Faden durch alle Divisionen des Konzerns:

Das Airline-Catering wuchs um 5,7 % auf satte 981,9 Mio. Euro.

Event Catering: Explodierte förmlich um 25,3 % auf 206,5 Mio. €.

Restaurants, Lounges & Hotels: Legte um 6,1 % auf 96,2 Mio. Euro zu.

Die große Amerika-Offensive: Mega-Deals

Weil die wirtschaftlichen Unsicherheiten weltweit spürbar sind – so wurden unter anderem in der Formel 1 die beiden Grands Prix in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt – weicht Dogudan geschickt aus und punktet dort, wo das große Geld gemacht wird: In den USA! DO & CO verzeichnet in den Vereinigten Staaten einen regelrechten Run von Premium-Airlines.

Im ersten Halbjahr durfte man in Los Angeles erstmalig die Royal Air Maroc und EgyptAir begrüßen. In Chicago fliegt ab sofort ebenfalls EgyptAir mit Wiener Kulinarik an Bord. In London Heathrow gewinnt man die American Airlines als Neukunde.

Trump in DO&CO- Container & mit Burger

Eine spektakuläre Sicherheitsaktion rund um den mächtigsten Mann der Welt machte DO&CO heuer außerdem zum Titelthema aller Medien. Aus Sorge vor einem Attentat nach dem NATO-Gipfel in Ankara nahm US-Präsident Donald Trump einen streng geheimen Flug. Das irre Detail: Zum Flieger rollte er versteckt in einem DO&CO-Catering-Container!

Bessere (und sicherere) Werbung kann man sich als Wiener Edel-Caterer kaum wünschen.

Loge. DO&CO-Gründer und CEO Attila Doğudan war außerdem für das Catering beim Fußball-WM-Finalspiel in New York vor Ort und dabei zumindest zeitweilig in der hoch gesicherten Loge des US-Präsidenten.

“Trump hat den Burger von DO&CO gegessen und er hat ihm so gut geschmeckt, dass er nach dem Rezept gefragt hat” Unternehmensinsider zu oe24

Weiteres Business in den USA dürfte für den Edel-Caterer also unter einem guten Stern stehen. Der DO&Co-Boss sprach in der ZIB2 über den Coup mit Trump im DO&CO-Container, also über das Foto, das weltweit auf Titelseiten war: "Für uns ist es gut, dass das Logo und die Marke sichtbar wird."

Im Interview warnte er auch vor einem wirtschaftlichen Niedergang Europas. Ohne eine Veränderung der Einstellung sei der "Verfall unaufhaltsam". Wenn man "schneller, fleißiger und innovativer ist, hat man größere Chancen zu wachsen, als wenn man nur das Bestehende verteidigen und nichts verändern möchte".

"Wir nehmen österreichische Dienstleistungen und bringen diese rund um die Welt", sagt Dogudan: "Bei rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz und 18.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern. Wir machen die größten Sportveranstaltungen, mehr als 60 Fluglinien."