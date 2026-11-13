ZGONC liefert Werkzeug frei Haus

ZGONC und Lieferando bringen Handwerkerbedarf an die Haustüre.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Profi-Werkzeug direkt nach Hause geliefert. Und das frei Haus ab 30 Euro Warenwert. Die neue Aktion des österreichischen Experten für alles Werkzeug, dem Fachhändler ZGONC, lässt Handwerker-Herzen höher schlagen. Umfasst sind Werkzeuge, Eisenwaren sowie Garten- und Handwerkerbedarf.

Direkt und schnell die passende Schraube etc.

Mitten im Renovierungsprojekt fehlt die passende Schraube, das Isolierband ist aufgebraucht oder der Bit-Satz ist unauffindbar: Ab November müssen Heimwerker:innen und Profis in Wien ihre Arbeit nicht mehr unterbrechen, um ins Geschäft zu fahren. ZGONC, der traditionsreiche österreichische Fachhändler für Werkzeuge, Maschinen, Bau- und Gartengeräte, fährt mit Lieferando Österreich einen starke Aktion. Über die Lieferando-App und -Website bekommen Kunden blitzschnell die Top-Waren aus dem ZGONC-Sortiment.

“Wer gerade renoviert, repariert oder gärtnert und dem dabei etwas fehlt oder ausgeht, kann es sich ab sofort in kürzester Zeit liefern lassen und gewinnt so wertvolle Arbeitszeit.” ZGONC-Chef Michael Dockal

Bestellungen sind da

Michael Dockal, Geschäftsführer von Zgonc (rechts) präsentiert die neue Kooperation. Mit Natascha Mauthner, Lieferando-Chefin, Alexander Hochmann, Senior Business Development Manager bei Lieferando Österreich und Stefan Berchthold, Head of Strategy bei ZGONC (zweiter von rechts). © Martin Steiger

Für ZGONC ergänzt die Partnerschaft das Filialgeschäft um einen digitalen Bestellweg. Kund:innen können ausgewählte Artikel künftig über Lieferando beziehen und sich zustellen lassen.

“ZGONC steht seit Generationen für Handschlagqualität und das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit. Durch die Partnerschaft mit Lieferando schaffen wir einen modernen, extrem schnellen Zugang zu unseren Bestsellern und Verbrauchsartikeln.” ZGONC-Chef Michael Dockal

Der Service startet im November zunächst mit fünf ausgewählten Filialen in Wien.

Das verfügbare Angebot umfasst handliche Bestseller wie Handwerkzeuge, Messgeräte, Schrauben- und Dübelsets, Klebebänder, Batterien sowie grundlegendes Garten- und Malerzubehör. Bestellungen werden per Lieferando-App aufgegeben, während der regulären Öffnungszeiten der Fachmärkte kommissioniert und dann über das Lieferando-Liefernetzwerk zugestellt. Ein sukzessiver Ausbau auf weitere Standorte in den Bundesländern und ein erweitertes Sortiment sind im Laufe der Partnerschaft vorgesehen.