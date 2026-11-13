Red Bull-Erbe lenkt Rosenbauer in Gewinnzone

Feuerwehrausrüster Rosenbauer profitiert von mehr Fahrzeugauslieferungen und vorbeugendem Brandschutz-Geschäft. Der Gewinn steigt stark.

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Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer profitiert von mehr Fahrzeugauslieferungen und vom Geschäft mit vorbeugendem Brandschutz.

In den ersten neun Monaten 2026 drehte das Periodenergebnis mit 16,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum (minus 3,1 Mio.) deutlich ins Plus, wie das börsennotierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Erlöse stiegen um 2,9 Prozent auf 978,6 Mio. Euro.

Red Bull-Erbe Mateschitz am Lenker Seit März 2025 hält das österreichische Investorenkonsortium Robau Beteiligungsverwaltung GmbH die Mehrheit (55 %) am oberösterreichischen Feuerwehrausstatter Rosenbauer. Hinter der Robau stehen der Industrielle Stefan Pierer (Pierer Industrie AG), der Red Bull-Erbe Mark Mateschitz (Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH) sowie zwei Beteiligungsgesellschaften aus dem Umfeld der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Rund 17 % der Anteile verbleiben bei der Familienholding (Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH), die restlichen 28 % befinden sich im Streubesitz.

Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) in den ersten drei Quartalen um 27 Prozent auf 42,4 Mio. Euro, während sich der Gewinn vor Steuern auf 27,7 Mio. Euro nahezu verdreifachte.

SPIELBERG: Victoria Swarovski and Mark Mateschitz bei der MotoGP im Sommer 2024. Sie fuhren heuer auch selbst bei der Rallye Dakar. Und Mateschitz lenkte bei der Rosenbauer-Rettung mit. © GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Der Auftragseingang blieb den Angaben zufolge heuer in den ersten neun Monaten mit 1,10 Mrd. (Vorjahresperiode: 1,16 Mrd.) Euro weiter auf hohem Niveau. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 2,45 Mrd. (Vorjahr: 2,43 Mrd.) Euro.

Rosenbauer profitiert von gut gefülltem Auftragspolster

Gut gefüllte Auftragsbestände sowie stabile Lieferketten unterstützten weiterhin Produktion und Auslieferung und bildeten "eine solide Grundlage" für die weitere Geschäftsentwicklung, hieß es zum Ausblick. Gleichzeitig bestünden Unsicherheiten im Hinblick auf öffentliche Investitionsbudgets sowie handelspolitische und geopolitische Entwicklungen.

Für 2026 rechnet der Konzernvorstand mit einem Umsatzwachstum auf rund 1,55 Mrd. Euro, nach 1,43 Mrd. Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn (EBIT) soll sich auf etwa 90 Mio. Euro belaufen und damit über dem Vorjahreswert (84,5 Mio. Euro) liegen.