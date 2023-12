ORF: So viel verdient Armin Wolf wirklich

Gibt es die 170.000 Euro-Jahresgehalt-Grenze, damit Armin Wolfs Gage 2024 veröffentlicht werden muss? OE24 hat recherchiert, wie viel der ORF-Star wirklich verdient.

Die 170.000 Euro-Transparenzregel – ab einem Jahresgehalt über dieser Summe muss der ORF bis 31. März 2024 die Gehälter offenlegen – wurde ORF-intern bereits als „Lex Armin Wolf“ bezeichnet.

Hatte es Raab auf Armin Wolf abgesehen?

Immerhin schien Medienministerin Susanne Raab eben diese Grenze auffallend wichtig zu sein, berichten Eingeweihte. Im Gegenzug zur Offenlegungspflicht erhält der ORF bekanntlich ab 1. Jänner 2024 die für die meisten Haushalte verpflichtende Abgabe. Die Top-Drei-Verdiener des ORF hat ÖSTERREICH bereits am Mittwoch aufgedeckt.

Es ist ORF-Manager Pius Strobl (450.000 Euro), Ö3-Starmoderator Robert Kratky (400.000 Jahresgage) und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann (knapp 400.000 Euro).

Insgesamt dürften bis zu 50 ORF-Führungsmitarbeiter (inklusive diverser Tochterunternehmen) über diesen 170.000 Euro im Jahr liegen. Und Armin Wolf?

Das ist das Jahreseinkommen von Armin Wolf

Der 57-Jährige liegt erwartungsgemäß über der Raabschen Grenze. ÖSTERREICH-Recherchen ergeben, dass er rund 200.000 Euro (brutto) im Jahr verdient.

Er sei „ein Star-Journalist und verdient weit weniger als andere Moderatoren seines Kalibers in Deutschland“, erklärt ein ORF-Insider ÖSTERREICH. Zudem sei er seit fast 40 Jahren im Unternehmen und seit 2010 auch in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs.

ORF-Betriebsrat klagt gegen Offenlegung

Im Infobereich sei er damit jener ORF-Journalist, der am besten verdiene.

In all den genannten Jahressummen – etwa auch bei Ö3-Star Kratky – sind Nebenbeschäftigungen nicht inkludiert. Der ORF-Betriebsrat klagt übrigens noch gegen die Offenlegung der Gehälter. Im ORF stellt man sich aber darauf ein, dass 2024 zumindest für alle in Führzungsebenen die Transparenzklausel gelten werde.