Winter 2026/27: Millionen planen Österreich-Urlaub

Fast 16 Millionen Menschen planen fix Winterurlaub in Österreich. Doch viele entscheiden kurzfristig. Eine neue Studie zeigt, wo die Chancen liegen und wofür Gäste mehr Geld ausgeben wollen.

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Österreich steht bei Millionen Urlauber auf der Wunschliste: Fast 16 Millionen Menschen aus zehn europäischen Märkten planen für den Winter 2026/27 fix einen Urlaub hierzulande. Weitere gut zehn Millionen ziehen Österreich ernsthaft in Betracht. Das zeigt die NIT- (Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa) Studie "Winterpotenziale 2026/27" der Österreich Werbung (ÖW), für die 10.000 Menschen befragt wurden.

Für die gesamte Wintersaison prognostiziert die ÖW aus allen Herkunftsmärkten 21,7 Millionen Ankünfte. Das wäre ein Plus von 1,5 Prozent. Davon sollen 17,1 Millionen auf die zehn untersuchten Märkte entfallen. Die Prognose steht allerdings einer teilweise verhaltenen Buchungslage gegenüber.

Mehr als ein Drittel will mehr ausgeben

In acht der zehn untersuchten Märkte hat mindestens die Hälfte der Menschen Urlaubspläne. Auch beim Budget zeigen die Ergebnisse Spielraum: Nur elf Prozent wollen weniger für Urlaub ausgeben, mehr als ein Drittel plant höhere Ausgaben.

Wer sein Urlaubsbudget sparsamer einsetzt, tut dies laut Studie vor allem bei Restaurant- und Cafébesuchen sowie, abhängig von der persönlichen Situation, bei der Unterkunft.

Beim Skiurlaub zählt Österreich in allen zehn Märkten zu den beiden führenden Reisezielen. Beim wahrgenommenen Preis-Leistungs-Verhältnis liegt es auf Platz eins: 38 Prozent der Wintersportler nennen Österreich, 25 Prozent Italien. Unter jenen, die diesen Winter sehr wahrscheinlich nach Österreich reisen, entscheiden sich bei dieser Frage sogar 52 Prozent für Österreich.

Fast die Hälfte plant erst kurz vor der Reise

Österreich-Gäste entscheiden noch kurzfristiger als der Durchschnitt: 36 Prozent beginnen erst zwei bis vier Wochen vor der Abreise mit der Planung, weitere 13 Prozent sogar erst in der letzten Woche. Gleichzeitig berichten in einer separaten Blitzumfrage der WKÖ-Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft 44 Prozent der befragten Betriebe von einer schwächeren Buchungslage. Einzelne Segmente wie Wellnessbetriebe sowie Schulferienzeiten entwickeln sich hingegen stabil bis positiv. Steigende Betriebskosten und der Preisdruck bleiben die größten Herausforderungen.

"Die Gäste wissen, dass sie in Österreich eine wirklich sehr hohe Qualität für ihr Geld bekommen. Viele Betriebe blicken trotz herausfordernder Rahmenbedingungen auf stabile Buchungen in wichtigen Schulferienzeiten. Entscheidend bleibt, die Qualität und das Erlebnis im Angebot für die Gäste sichtbar zu machen und die gestiegenen Kosten bestmöglich über die Preise abzudecken", sagt Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKÖ.

Interesse in Großbritannien und Polen wächst

In zwei Märkten legt das grundsätzliche Interesse an Winterurlaub in Österreich zu: In Großbritannien kommt Österreich für 56 Prozent der Menschen mit Winterreiseplänen infrage. Im Vorjahr waren es 47 Prozent. In Polen steigt der Anteil von 49 auf 55 Prozent.

"Der Winter ist und bleibt eine österreichische Stärke. Aber von unserem guten Ruf allein kommt noch kein Gast. Jetzt entscheidet sich, wer die Unentschlossenen abholt, und das gelingt nur gemeinsam als Branche", sagt ÖW-CEO Astrid Steharnig-Staudinger.

Viele reisen mit, ohne selbst Ski zu fahren

Zusätzliche Chancen zeigt die Studie bei Begleitpersonen. In Deutschland fahren 42 Prozent jener, die einen Skiurlaub planen, selbst nicht Ski. Sie begleiten Familie oder Freund und suchen vor allem Spaziergänge in der Natur, Wandermöglichkeiten und Entspannung. Auch der Spätwinter bietet Potenzial: Rund elf Millionen Menschen aus den zehn befragten Märkten fahren im März und April Ski, sechs Millionen sogar ausschließlich in diesen Monaten. Von jenen, die im Jänner oder Februar auf der Piste stehen, nutzen bisher nur gut zehn Prozent auch den Spätwinter für einen Skiurlaub. "Warum sollten wir den Winter gedanklich schon im Februar verabschieden? Im März und April gibt es noch viel zu erleben. Wir sollten aufhören, den Spätwinter wie einen Nachsatz zu behandeln", sagt Steharnig-Staudinger.

Social Media liefert die meisten Reiseideen

Bei der Inspiration für den Winterurlaub liegt Social Media mit 38 Prozent an erster Stelle. 13 Prozent lassen sich bereits von künstlicher Intelligenz inspirieren. "Früher hat man im Reisekatalog geblättert. Heute scrollt man durch den Feed oder fragt die KI", so Astrid Steharnig-Staudinger.