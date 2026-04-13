Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
Tanken Tankstelle Frau Sprit
© Getty Images

Preis-Regelung

Sprit-Hammer: Das ändert sich für Autofahrer

13.04.26, 11:43
Teilen

Am Montag ändern sich die Spritpreise für Autofahrer wieder. Die befristete 3-Tages-Regel läuft aus. Damit dürfen die Tankstellen ihre Preise jeden Tag ändern. 

Spritpreise dürfen künftig wieder jeden Tag um 12 Uhr mittags erhöht werden. Die befristete Drei-Tages-Regel, wonach die Preise an den Tankstellen nur mehr am Montag, Mittwoch und Freitag hinaufgesetzt werden dürfen, ist nach einem Monat mit 12. April ausgelaufen, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. Diese Regelung wurde durch die Spritpreisbremse abgelöst, die zumindest bis Jahresende in Kraft ist. 

"Damit kann die E-Control die Weitergabe sinkender Preise noch engmaschiger kontrollieren, und günstigerer Sprit kommt schneller an den Zapfsäulen an", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Denn bei der Spritpreisbremse wird die Mineralölsteuer leicht gesenkt und die Marge entlang der Wertschöpfungskette begrenzt. Damit soll der Treibstoffpreis um 10 Cent je Liter gesenkt werden.

"Der Staat muss in Krisen handeln"

"Der Staat muss in Krisen handeln, aber er darf den Markt nicht länger und nicht tiefer regulieren als nötig", merkte Hattmannsdorfer zu der Drei-Tages-Regel an. Diese Maßnahme erlaubte es Tankstellen, sinkende Einkaufspreise teilweise verzögert an die Konsumenten weiterzugeben, um die an den übrigen Wochentagen verbotenen Preissteigerungen auszugleichen. Mit der Spritpreisbremse sollen sinkende Einkaufspreise rascher bei den Autofahrerinnen und Autofahrern ankommen - und der E-Control die Prüfung der Preise an den Zapfsäulen erleichtern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen