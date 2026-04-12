Trump: Ölpreise könnten noch lange hoch bleiben

Die Ölpreise könnten bis November hoch bleiben. So lautet zumindest die Prognose von US-Präsident Donald Trump.

US-Präsident Donald Trump rechnet damit, dass die Ölpreise - und damit auch die Spritpreise - noch länger hoch bleiben. Nach dem Angriff auf den Iran Ende Februar schossen die Ölpreise bekanntlich in die Höhe. Nun könnten sie bis zu den wichtigen US-Zwischenwahlen auf hohem Niveau bleiben.

„Es könnte so sein, oder gleich bleiben, oder vielleicht ein bisschen höher, aber es dürfte in etwa gleich bleiben“, so Trump am Sonntag gegenüber dem Sender Fox.

Auch am Montag dürften die Öl- und Spritpreise wieder anziehen. Hintergrund dafür sind die gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan am Wochenende.