Angst vor Atomkrieg: Peter Thiel verlässt die USA

Tech-Milliardär Peter Thiel hat seine Familie nach Argentinien gebracht. Hintergrund ist auch die Sorge vor einem Atomkrieg.

Drucken

Wie die New York Times berichtet, sieht der Mitgründer von PayPal und Palantir in Buenos Aires einen möglichen "Plan B" angesichts politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten in den Vereinigten Staaten. Mehrere internationale Medien bestätigten inzwischen wesentliche Teile des Berichts.

Demnach hat Thiel in einem der exklusivsten Viertel von Buenos Aires eine Villa erworben und seine Kinder an einer örtlichen Privatschule angemeldet. Zudem soll er Grundstücke im benachbarten Uruguay gekauft haben. Offiziell handelt es sich bislang um eine vorübergehende Verlagerung des Lebensmittelpunkts, doch die umfangreichen Investitionen deuten auf längerfristige Pläne hin.

© The Washington Post via Getty Im

Es geht um Steuern

Eine wichtige Rolle spielt offenbar Argentiniens Präsident Javier Milei. Thiel traf sich in den vergangenen Monaten mehrfach mit dem libertären Staatschef sowie führenden Regierungsmitgliedern. Beobachter sehen eine ideologische Nähe zwischen beiden Politikverständnissen: Sowohl Milei als auch Thiel treten für einen schlanken Staat, niedrige Steuern und möglichst geringe Regulierung ein. Argentinische Regierungsvertreter werten Thiels Anwesenheit daher auch als Vertrauensbeweis für Mileis Reformkurs.

Als Gründe für seinen Schritt werden mehrere Faktoren genannt. Neben der Sorge über die politische Entwicklung in den USA und sogar der Angst vor einem Atomkrieg soll insbesondere eine in Kalifornien diskutierte Vermögenssteuer für Milliardäre sein Interesse an alternativen Standorten verstärkt haben. Bereits Ende 2025 hatte Thiel Teile seiner geschäftlichen Aktivitäten von Kalifornien nach Miami verlagert.

Globale Krise

Darüber hinaus beschäftigt sich der Unternehmer seit Jahren mit globalen Krisenszenarien. Laut Berichten sorgen ihn Risiken wie geopolitische Konflikte, ein möglicher Atomkrieg oder die unkontrollierte Entwicklung künstlicher Intelligenz. Freunde und Weggefährten beschreiben die Suche nach einem sicheren Rückzugsort als Teil einer breiteren Strategie vieler Superreicher, sich gegen politische und wirtschaftliche Krisen abzusichern.

Thiel gilt als einer der einflussreichsten Investoren des Silicon Valley. Er unterstützte Donald Trump bereits im Wahlkampf 2016 und förderte maßgeblich den politischen Aufstieg des heutigen US-Vizepräsidenten JD Vance. Neben der US-Staatsbürgerschaft besitzt er bereits die neuseeländische Staatsbürgerschaft und soll in der Vergangenheit weitere Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsoptionen geprüft haben.

Ob Argentinien dauerhaft zu Thiels neuem Lebensmittelpunkt wird, ist derzeit offen. Sein Umzug zeigt jedoch einen Trend, der unter vermögenden Unternehmern zunehmend zu beobachten ist: die Suche nach geografischer, politischer und wirtschaftlicher Diversifizierung in einer als unsicher wahrgenommenen Welt.