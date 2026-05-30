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Drohnen-Alarm: Flughafen München gesperrt

Munich Airport, Munich, Bavaria, Germany © Getty Images/iStockphoto
Der Münchner Flughafen musste komplett gesperrt werden.

Nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung wurde der Flughafen München am Samstagmorgen gesperrt.

Darüber berichteten deutsche Medien. Gegen neun Uhr habe es verdächtige Beobachtungen gegeben. Daraufhin hätten zahlreiche Polizeikräfte das Flughafengelände erkundet und mögliche weitere Hinweise auf eine Drohne geprüft. Dabei sei auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen. Gegen zehn Uhr wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen.

Das Magazin "Focus" meldete unter Berufung auf einen Sprecher der deutschen Bundespolizei, es habe verdächtige Wahrnehmungen durch einen Piloten gegeben. Beide Start- und Landebahnen seien gesperrt worden. Auch die "Bild" berichtete über eine Sperrung des Flughafens. Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters beim Flughafen München, der für den Flughafen zuständigen Bundespolizei und der Flugsicherung blieben für eine Bestätigung der Berichte zunächst unbeantwortet.

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