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Laut Weißem Haus

So gesund ist Donald Trump (79) wirklich

BEIJING, CHINA - MAY 15: U.S. President Donald Trump looks on during a meeting with Chinese President Xi Jinping (not pictured) on the sidelines of a visit to Zhongnanhai Garden on May 15, 2026 in Beijing, China. Trump and other U.S. officials are finishing up a visit intended to address the Iran conflict, trade imbalances, and the Taiwan situation while establishing new bilateral boards for economic and AI oversight. (Photo by Evan Vucci-Pool/Getty Images) © Getty Images

Fotos hatten zuletzt Fragen zur Gesundheit des 79-jährigen Trump aufgeworfen

US-Präsident Donald Trump ist laut einer Mitteilung des Weißen Hauses bei ausgezeichneter Gesundheit. Trumps Herz-, Lungen-, neurologische und allgemeine Körperfunktionen seien stark, erklärte das Weiße Haus am Freitag. Trump selbst hatte am Dienstag nach einer medizinischen Untersuchung im Walter Reed National Military Medical Center gesagt, alles sei perfekt verlaufen.

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Der 79 Jahre alte Trump, der als ältester Präsident in der Geschichte der USA ins Amt kam, stellt sich häufig als energischer und fitter dar als sein demokratischer Vorgänger Joe Biden. Dieser hatte das Amt im vergangenen Jahr im Alter von 82 Jahren verlassen müssen. Zuletzt hatten jedoch Fotos von einem fleckigen Ausschlag an Trumps Hals sowie Bilder von geschwollenen Knöcheln und einer mit Make-up kaschierten blauen Schwellung an der Hand Fragen zu Trumps Gesundheit aufgeworfen.

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