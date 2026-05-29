Papst telefonierte mit Kanadas Regierungschef

Anlass des Gesprächs war Sozialenzyklika "Magnifica humanitas" zur Künstlichen Intelligenz

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Der Vatikan hat laut Kathpress mitgeteilt, dass Kanadas Premierminister Mark Carney mit Papst Leo XIV. telefoniert hat.

Wie das vatikanische Presseamt am Freitagabend erklärte, war die Veröffentlichung der Enzyklika "Magnifica humanitas" am Pfingstmontag Anlass des Gesprächs, das am Freitagnachmittag europäischer Zeit geführt wurde. In der Enzyklika hatte sich Papst Leo XIV. grundsätzlich zur Zukunft der Menschheit im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz geäußert.

In der Erklärung des Vatikans zu dem Telefonat heißt es, Carney und der Papst hätten darüber gesprochen, dass es wichtig sei, Künstliche Intelligenz von einem ethischen Standpunkt her zu entwickeln und dabei den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

Ferner habe man über regionale und internationale Fragen von beiderseitigem Interesse gesprochen und dabei besonderen Wert gelegt auf die Bemühungen um Frieden, insbesondere im Nahen Osten und in der Ukraine.

Auch Vance lobt die Enzyklika

Zuvor hatte bereits US-Vizepräsident James David Vance am Dienstag in einem Interview des Fernsehsenders NBC die Enzyklika des Papstes als die richtige Antwort auf drängende Fragen der Zeit gelobt.

Am Donnerstag betonte Vance dann in einer Ansprache an Absolventen der US Air Force Academy in Colorado Springs, dass Entscheidungen über Leben und Tod im Krieg weiterhin von Menschen und nicht von Maschinen getroffen werden müssten. Dies war auch eine der zentralen Forderungen des Papstes in seiner Enzyklika.