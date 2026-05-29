TV
Radio
E-Paper
Welt

Einblicke

Erste Fotos der Trump-Traumhochzeit

Trump-Hochzeit © bettinatrump/Instagram
Donald Trump Jr. und seine Bettina haben Ja gesagt. Die frisch gebackene Braut teilt nun auf Instagram private Einblicke in ihre romantische Hochzeit auf einer Privatinsel auf den Bahamas.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Hochzeitsfeier im vergoldeten Ballsaal war geprägt von Champagner, Jasmin-Duft und einer ganz persönlichen Note. Der 48-jährige älteste Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., feierte mit seiner 39-jährigen Ehefrau im engsten Kreis.

Auch interessant

oe24 ist jetzt noch schneller und aktueller

Nächste Paris-Sensation: Djokovic ist raus

US-Regierung plant 50 Prozent US-Anteil bei Autoproduktion

Iran gewann WM-Testspiel gegen Gambia

Show unterbrochen: Peinlich-Panne beim Deutschen Filmpreis

Details der exklusiven Hochzeit

Romantische Details wie Duftkerzen mit Jasmin- und Damaszener-Rose-Noten sowie zarte Blütenarrangements prägten die Kulisse. Auch liebevoll gestaltete Lebkuchenherzen waren Teil der Dekoration auf den Bahamas. Ein roter Faden zog sich durch das gesamte Fest: Das Motto: "Die Liebe besiegt alles" war allgegenwärtig.

Details der exklusiven Hochzeit

Die Braut konterte mit einer eigenen rührenden Liebeserklärung: "Drei Dinge: Ich würde dich heiraten – selbst wenn dein Nachname Orfy Conrom wäre. Denn du bist ein unglaublicher Mann. Ich habe das Glück, dich in meinem Leben zu haben. Und ich bin außerdem unglaublich stolz darauf, nun ein Teil deiner Familie zu werden." Die formelle Trauung hatte bereits zuvor in Florida stattgefunden, bevor es für die exklusive Party auf die Bahamas ging.

Stolz auf die Familie

Ein prominentes Gesicht suchte man vor Ort allerdings vergeblich. Der 79-jährige US-Präsident Donald Trump konnte nicht persönlich an der Feier teilnehmen. Er gratulierte dem Paar aus der Ferne und begründete seine Abwesenheit mit dringenden Regierungsgeschäften in der US-Hauptstadt Washington.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Preis-Schock für Ballermann-Urlauber

"Größte Attraktion": Trump will jetzt Rockstar werden

Pezeshkian fordert neuen Politikstil

Gerettete sollen bei der Suche helfen

In Italien gibt's jetzt die Maut zurück

Trump zittert wegen Tomaten-Krise

Orban-Nachfolger will gewählten Staatspräsident loswerden

Israel meldet Einnahme der Burg Beaufort

Teenager sorgt für Bombenalarm im Urlaubsflieger

Toter Wal mit LKW abtransportiert