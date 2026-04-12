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Gabriel Felbermayr
© ORF 2 (Screenshot)

Wifo-Chef warnt

"Heute noch tanken": Spritpreise steigen wohl weiter

12.04.26, 15:28
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Wifo-Chef Gabriel Felbermayr empfiehlt: "Besser heute noch tanken". 

Die Lage im Nahen Osten bleibt weiter angespannt. In der Nacht auf Sonntag wurden die Verhandlungen einer US-Delegation - darunter US-Vizepräsident JD Vance - mit dem Iran in Pakistan abgebrochen. 

„Das ist keine gute Nachricht“, zeigte sich Wifo-Chef Gabriel Felbermayr besorgt. Er rechne mit steigenden Preisen auf den Energiemärkten. Es dürfte eine "gewisse Tendenz nach oben geben", sobald der Handel mit Erdöl und Gas wieder beginnt. Seine Empfehlung daher: "Besser heute noch tanken". 

Tankstellen dürfen bekanntlich nur mehr montags, mittwochs und freitags jeweils um 12 Uhr die Preise erhöhen. Preissenkungen sind jederzeit erlaubt.

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