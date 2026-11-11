WKW-Chefin über Einbrüche: "Das ist schon schockierend"

Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, übt im oe24-Interview scharfe Kritik am Wegfall zahlreicher Parkplätze und an bürokratischen Hürden. Auch die steigende Kriminalität bereitet ihr Sorgen.

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Die Lage für viele Unternehmen bleibt angespannt. Hohe Energie- und Personalkosten setzen den Betrieben zu, gleichzeitig sorgt die Verkehrspolitik der Stadt für wachsenden Unmut. Bei letzterem Thema wird Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, besonders deutlich. Bei ihren derzeitigen Gesprächen mit Unternehmern in den Bezirken würden immer wieder zwei Probleme zur Sprache kommen. "Das ist die Verkehrssituation mit den Parkplätzen, die unerträglich geworden ist, und das Sicherheitsthema", sagt sie.

“Es geht nicht um Befindlichkeiten, es geht um existenzielle Fragen” Margarete Kriz-Zwittkovits

Angesprochen auf die Diskussion um die Lainzer Straße, wo im Zuge der Neugestaltung rund 100 Parkplätze wackeln, warnt sie vor den Folgen für den stationären Handel. "Es geht da nicht um Befindlichkeiten der Betriebe, es geht um existenzielle Fragen, ob hier ein Betrieb auch weiter bestehen kann." Problematisch sei auch die Anlieferung. Wo Radwege direkt vor Geschäften verlaufen, müssten schwere Waren teilweise über die Straße transportiert werden. Manche Lieferanten würden deshalb Zuschläge verlangen oder die Zustellung verweigern. "Es bestehen tatsächlich die Risiken, dass die Betriebe heute oder morgen absiedeln", warnt Kriz-Zwittkovits.

Sorgen bereiten ihr derzeit die Brünner Straße, wo Umbauarbeiten stattfinden. Auch die Krottenbachstraße im 19. Bezirk nennt Kriz-Zwittkovits als Problemfall. Für die umgestaltete Wiedner Hauptstraße lässt die Wirtschaftskammer Wien derzeit eine Evaluierung durchführen. Unternehmer hätten über rückläufige Umsätze geklagt. Nun sollen konkrete Zahlen zeigen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Veränderungen haben.

Neue Taskforce gegen Einbrüche

Wirtschaftskammer-Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits im Gespräch mit oe24. © WKW/Florian Wieser

Neben dem Verkehr beschäftigt die Betriebe zunehmend das Thema Sicherheit. Eine Einbruchsserie im Nordbahnviertel und der spektakuläre Coup bei einem Juwelier am Graben, bei dem Täter mit einem SUV in das Geschäft gerast sind, haben zuletzt für Aufsehen gesorgt. "Wir sehen, dass das dramatisch ansteigt", sagt Kriz-Zwittkovits. Besonders Trafikanten würden sich mit ihren Sorgen an die Wirtschaftskammer wenden. Die Wirtschaftskammer Wien hat deshalb eine Taskforce eingerichtet, die gemeinsam mit dem Landeskriminalamt, der Grätzlpolizei, der Stadt und Unternehmen Maßnahmen erarbeiten soll.

Für Schäden im Zusammenhang mit Demonstrationen gibt es bereits eine Hotline, über die betroffene Betriebe rasch Hilfe etwa durch Glaser oder Schlosser erhalten können. Dieses Angebot möchte die Kammer ausbauen. Im Gespräch sind unter anderem SMS-Warnungen, mit denen Unternehmen in betroffenen Gebieten bei Gefahr verständigt werden könnten.

Wie sehr Einbrüche Geschäftsleute belasten, hat Kriz-Zwittkovits nach eigenen Angaben auch in Döbling erlebt. Dort hat sie bei Geschäften, deren Inhaber sie persönlich kennt, eingeschlagene Auslagenscheiben gesehen. "Das ist schon schockierend." Solche Vorfälle würden tief in das persönliche Umfeld der Unternehmer eingreifen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Kritik an Auflagen für XXL-Mascherl

Scharfe Worte findet Kriz-Zwittkovits auch für die behördlichen Auflagen rund um das berühmte XXL-Mascherl von Popp & Kretschmer. Die Weihnachtsschleife wird heuer nicht an der Fassade hängen, sondern in der Auslage präsentiert. Das Modehaus hätte einen privaten Ordnerdienst an sieben Tagen pro Woche beschäftigen müssen.

“Das kann nicht den Betrieben umgehängt werden” Margarete Kriz-Zwittkovits

Für die Kammer-Präsidentin ist das nicht nachvollziehbar. "Muss jetzt ein privater Unternehmer auch noch dafür sorgen, dass auf der Straße nichts passiert?", fragt Kriz-Zwittkovits. Die vielen Schaulustigen vor dem Modehaus seien kein Grund, dem Unternehmer zusätzliche Sicherheitskosten aufzubürden. Schließlich sei es Aufgabe der Behörden, für Sicherheit im öffentlichen Raum zu sorgen. "Das kann nicht den Betrieben umgehängt werden."

Gratisparken soll verlängert werden

Auch bei den geltenden Parkregeln sieht Kriz-Zwittkovits Handlungsbedarf. Die kostenlose Kurzparkzeit soll von derzeit 15 auf 20 Minuten verlängert werden. Außerdem sollen Gewerbebetriebe in Anrainerparkzonen künftig bis 18 statt wie bisher bis 16 Uhr parken dürfen. Gerade Handwerker und Lieferanten seien häufig länger im Einsatz.

Sonntagsöffnung bleibt auf der Agenda

Kriz-Zwittkovits hält an ihrer Forderung fest, Geschäften in ausgewählten Tourismuszonen auch am Sonntag das Aufsperren zu ermöglichen. Konkret nennt sie drei Gebiete: Die Innere Stadt, die innere Mariahilfer Straße und die Umgebung von Schönbrunn.

© WKW / Florian Wieser

Trotz des Widerstands der Gewerkschaft sieht die Kammerpräsidentin keinen Grund, davon abzurücken. In rund 500 österreichischen Orten gebe es bereits Tourismuszonen, in denen Geschäfte sonntags öffnen dürfen. Auch in Wien seien solche Ausnahmen für Souvenirgeschäfte schon jetzt möglich. "Wien muss als Tourismus-Hotspot und Kongressstadt einfach am Sonntag öffnen in gewissen Gebieten", betont Kriz-Zwittkovits.

Neue App und strengere Regeln in der Kammer

Nach dem Rücktritt von Walter Ruck will Kriz-Zwittkovits auch die Wirtschaftskammer Wien selbst verändern. "Mir ist es wichtig, dass wir die Kammer öffnen", betont die Präsidentin. Dazu setzt sie auf mehr direkten Kontakt zu den Unternehmen. Bei Bezirksbesuchen, Betriebsbesichtigungen und anschließenden Befragungen sollen deren Anliegen gesammelt und in die Wirtschaftsprogramme der Kammer eingearbeitet werden. Auch intern hat Kriz-Zwittkovits erste Veränderungen vorgenommen. Mehrere Büros wurden zurückgegeben und eine Direktion verschlankt. "Ich habe jetzt einen Aufsichtsrat installieren lassen, um mehr Transparenz auch zu gewährleisten", erklärt die Kammerpräsidentin.

Zudem wird die Digitalisierung vorangetrieben. Mit "WKW Now" arbeitet die Kammer an einer neuen Service-App, über die Unternehmen künftig rund um die Uhr Informationen und Veranstaltungen abrufen können. Nach Angaben der Präsidentin verzeichnet die Wirtschaftskammer jährlich rund 220.000 Serviceanfragen.

“Es gibt Netzwerke, die sind da” Margarete Kriz-Zwittkovit

Beim angekündigten Verhaltenskodex steht ein weiterer Schritt bevor. Der neue Compliance-Kodex wurde auf Bundesebene bereits beschlossen. "Wir beschließen dann nächste Woche noch die Durchführungsbestimmungen im erweiterten Präsidium", kündigt Kriz-Zwittkovits an.

Auch die Frage nach politischem Einfluss bei der Besetzung hoch bezahlter Positionen wurde im Interview angesprochen. "Es gibt Netzwerke, die sind da", räumt Kriz-Zwittkovits ein. Allerdings verweist sie auf strenge Richtlinien und klar geregelte Entsendungsverfahren, durch die der Einfluss solcher Netzwerke bereits begrenzt sei.

22 Millionen Euro Entlastung bis 2029

An der umstrittenen Pflichtmitgliedschaft hält Kriz-Zwittkovits fest. "Wir haben mit der Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer Wien eine Solidargemeinschaft", betont die Präsidentin. Große Unternehmen würden durch ihre höheren Beiträge wesentlich zur Finanzierung beitragen, wodurch auch kleine Betriebe und Ein-Personen-Unternehmen Zugang zu Beratung und Serviceleistungen hätten. Zudem sei die Mitgliedschaft eine wichtige Grundlage für die Selbstverwaltung und die Sozialpartnerschaft.

Gleichzeitig stellt Kriz-Zwittkovits eine finanzielle Entlastung in Aussicht. "Es geht um eine 25-prozentige Senkung der Beiträge", erklärt die Kammerpräsidentin. Konkret soll die lohnsummenabhängige Kammerumlage 2 schrittweise reduziert werden. Ab 2029 sollen die Unternehmen dadurch jährlich 22 Millionen Euro weniger zahlen. Die Wirtschaftskammer Wien werde dabei einen etwas größeren Beitrag leisten als ursprünglich vorgesehen.