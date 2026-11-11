Alles Walzer, Wien!

Der Fasching in Wien kann kommen! Um 11.11 Uhr hieß es auf dem Graben wieder "Alles Walzer".

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Der Startschuss ist gefallen: Mit dem Faschingsbeginn am 11. November läutet Wien die Ballsaison ein. Um 11.11 Uhr tanzten die Tanzschulen gemeinsam mit den Wienern auf dem Graben die traditionelle Quadrille.

Organisatorin Karin Lemberger freut sich über den Andrang. Jedes Jahr kommen mehr Leute gezielt zum Mittanzen, dazu gesellen sich spontan zahlreiche Passanten.

Gleich geht' los! © oe24/Roman Fuhrich

600.000 Gäste: eine Wahnsinns-Zahl!

Die Wirtschaftskammer rechnet auch heuer mit ausverkauften Bällen und rund 600.000 Besuchern. Spartenobmann Dominic Schmid stellt klar: Der Plafond ist erreicht, Termine und Locations sind voll ausgenützt.

Die Wertschöpfung liegt bei rund 245 Millionen Euro. Eine Ballnacht kostet die Gäste mehr als 400 Euro, allein 135 Euro gehen für Tickets und Tische drauf. Jeder dritte Gast kommt aus dem Ausland, und auch die Jungen ziehen mit. Schmid: "Wien und die Bälle sind hip."

Aber jetzt! © oe24/Roman Fuhrich

Neues im Kalender

Neu sind ein Clubbing-Event für jüngere Gäste, der Wiener Ball der Gastronomie und der Silvesterball im Palais Auersperg mit Burlesque. Der Seniorenball steigt zum 47. Mal. Bei "Tanzen für den guten Zweck" wird an den vier Adventwochenenden für "Licht ins Dunkel" gespendet. Eine perfekte Linksdrehung braucht dafür niemand.

Höhepunkt ist der frühe Opernball am 4. Februar. Faschingsdienstag ist am 9. Februar 2027, einzelne Bälle gibt es sogar bis in den Juni.