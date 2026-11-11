Seepferdchen-Babys bekommen Garnelen serviert

Baby-Boom unter Wasser! Im Haus des Meeres gibt es dutzende junge Seepferdchen zu bestaunen. Damit die kleinen Tiere genug Futter bekommen, haben ihnen Tierpfleger besondere Tischmanieren beigebracht.

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Im Haus des Meeres gibt es derzeit besonders niedlichen Nachwuchs zu bestaunen. Dutzende junge Linienseepferdchen tummeln sich in den Becken und haben sogar gelernt, vom Teller zu fressen. Besucher können die kleinen Meeresbewohner mehrmals täglich aus nächster Nähe bei ihren Mahlzeiten beobachten.

Damit auch alle Jungtiere ausreichend Futter bekommen, haben die Tierpfleger die Seepferdchen eigens trainiert. Statt selbst auf Beutejagd zu gehen, bekommen sie nun winzige Garnelen auf kleinen Tellern serviert. In freier Wildbahn sind die putzigen Tiere nämlich geschickte Jäger. Sie lauern Kleinkrebsen geduldig auf und saugen ihre Beute blitzschnell mit ihrem röhrenförmigen Maul ein.

Bis zu 80 Prozent überleben die Aufzucht

Die bereits vor längerem zur Welt gekommenen Jungen können nun bei den Erwachsenen im Schaubecken leben. © Haus des Meeres

Bei der Zucht von Seepferdchen hat das Haus des Meeres mittlerweile viel Erfahrung. Seit 2004 beteiligt sich der Wiener Zoo an internationalen Forschungs- und Zuchtprogrammen. Im selben Jahr wurden im Rahmen des Washingtoner Artenschutzabkommens Handelsbeschränkungen für Seepferdchen eingeführt. In Österreich ist das Abkommen bereits seit 1982 in Kraft. Durch speziell eingerichtete Becken und die Versorgung mit lebendem Futterplankton konnten die Aufzuchtbedingungen deutlich verbessert werden. Mittlerweile erreichen bis zu 80 Prozent der Jungtiere ein entsprechendes Entwicklungsstadium. In der Natur liegt die Überlebensrate laut Haus des Meeres meist nur zwischen 0,5 und 5 Prozent.

Kleine Seepferdchen mit großer Botschaft

Mit ihrem ungewöhnlichen Aussehen gehören Seepferdchen zu den Publikumslieblingen im Haus des Meeres. Die erfolgreiche Nachzucht soll zugleich auf den Schutz der Tiere und ihrer Lebensräume aufmerksam machen. Weltweit sind derzeit 46 Seepferdchenarten bekannt, deren natürliche Lebensräume zunehmend bedroht sind.