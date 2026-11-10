Ballfieber in Wien: 600.000 Gäste tanzen in dieser Saison an

Die Ballsaison steht in den Startlöchern. Rund 600.000 Gäste werden erwartet, die für volle Tanzflächen und Millionenumsätze sorgen sollen. Eine Ballnacht kostet inzwischen mehr als 400 Euro.

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Laut Prognosen der Wirtschaftskammer Wien (WKW) werden auf den Wiener Bällen in der heurigen Saison rund 600.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Wertschöpfung in Wien wird auf rund 245 Millionen Euro geschätzt, wie am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien zum Ballsaisonstart mitgeteilt wurde. Eine Ballnacht soll die tanzenden Gäste auf Basis der inflationsangepassten Berechnung heuer um mehr als 400 Euro bringen.

In die Ausgabenberechnung fließen Kosten für Eintrittskarten, Essen, Taxifahrten sowie Kleidung und Friseurdienstleistungen ein. Für Eintrittskarten und Tischreservierungen müssen Ballgäste mit Ausgaben von rund 135 Euro rechnen. "Über 1.000 Betriebe haben irgendeine Verflechtung mit den Bällen. Das ist ein erheblicher Motor", erklärte Dominic Schmid, Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien, im Rahmen einer Pressekonferenz zum Ballsaisonstart.

Schmid verwies zudem auf neue Höchstwerte aus dem Vorjahr: "Die Ballsaison 2025/26 war ein Rekord. Letztes Jahr haben rund 605.000 Gäste die Wiener Bälle besucht. 240 Millionen Euro wurden umgesetzt." Die Zahl der Ballgäste sei gegenüber der Saison davor um rund 35.000 gestiegen. Jeder dritte Gast komme mittlerweile aus dem Ausland. Zudem habe auch das Interesse der jüngeren Generation an der Ballsaison zugenommen. "Wien und die Bälle sind hip", erklärte Schmid.

"Tanzen für den guten Zweck"

Die Ballsaison beginnt traditionell am 11. November mit dem Faschingsbeginn. Bereits am Vortag kündigten die Wiener Tanzschulen den Start der "Licht ins Dunkel"-Aktion "Tanzen für den guten Zweck" an. Ein Schwerpunkt liegt auf den vier Adventwochenenden, an denen jeweils in einer Wiener Tanzschule Spenden gesammelt werden. "Wir wünschen uns volle Tanzflächen und viele Menschen, die mit ihrer Spende helfen. Dafür muss niemand eine perfekte Linksdrehung beherrschen", erklärte der Inhaber der Tanzschule "Chris" und Mitveranstalter, Chris Lachmuth.

Neben einem neuen Clubbing-Event für ein jüngeres Ballpublikum findet in der heurigen Ballsaison zum 47. Mal der "Wiener Senior*innenball" statt. Da der Ball bereits am Nachmittag beginne, seien die Gäste am darauffolgenden Tag nicht übernächtigt, betonte Susanne Eiselt vom Pensionistenverband. Neu im Kalender sind der Wiener Ball der Gastronomie und der Silvester Ball. Am 31. Dezember erwartet die Gäste im Palais Auersperg eine Neujahrsfeier mit Burlesque, Cabaret und Varieté.