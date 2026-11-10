DIESE Kinder kennen keinen Schulalltag – und das ist Absicht

Kein Stundenplan, keine Hausaufgaben und kein klassischer Unterricht: Die Kinder der deutschen Auswanderin Eva Maria Hunger wachsen auf Zypern ohne Schule auf. Ihre Mutter überlässt ihnen selbst, womit sie sich beschäftigen und was sie lernen möchten.

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Wie Hunger der "Schwäbischen Zeitung" erzählt, habe ihr Sohn Aurelio bereits mit drei Jahren erklärt, dass er niemals eine Schule besuchen wolle. Auch seine heute zwölfjährige Tochter Nicolina und ihr Bruder bestimmen selbst, wie sie ihren Alltag gestalten. Nicht einmal klassisches Homeschooling gibt es bei der Familie.

Tochter bringt sich Englisch und Koreanisch selbst bei

Ganz ohne Lernen geht es dennoch nicht. Nicolina eignete sich Englisch mithilfe von YouTube-Videos und Serien an. Ihr Bruder lernte die Sprache durch das Computerspiel Roblox. Außerdem bringt sich die K-Pop-begeisterte Zwölfjährige selbst Koreanisch bei.

Auf Instagram gibt Hunger Einblicke in den ungewöhnlichen Bildungsweg ihrer Kinder. Dort bietet sie auch kostenpflichtige Beratungen für Eltern zum Thema Schule an.

"Radikale Selbstverantwortung"

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Die Mutter ist überzeugt, dass Kinder auch ohne klassischen Unterricht ihren eigenen Bildungsweg finden können. "Wer aus eigenem Antrieb lernt, muss nicht darauf warten, dass jemand anderes ihm sagt, was er wissen sollte", erklärt sie.

Statt eines vorgegebenen Lehrplans vertraut Hunger darauf, dass ihre Kinder selbst herausfinden, welche Fähigkeiten und Interessen sie entwickeln möchten. "Für mich ist Freiheit nichts anderes als radikale Selbstverantwortung", sagt die Auswanderin.

Schulpflicht: Auch in Österreich gelten klare Regeln

Ein solches Modell wäre auch in Österreich nicht ohne Weiteres möglich. Hier gilt eine neunjährige allgemeine Schulpflicht. Häuslicher Unterricht ist zwar erlaubt, muss aber der Ausbildung an einer öffentlichen Schule mindestens gleichwertig sein.

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Eltern müssen ihn bei der Bildungsdirektion anzeigen. Außerdem sind jährlich eine Externistenprüfung und ein verpflichtendes Reflexionsgespräch vorgesehen. Einfach selbst entscheiden, ob ein Kind überhaupt Unterricht erhält, können Eltern also nicht.

Auch auf Zypern ist Schule verpflichtend

Besonders brisant: Auch am Wohnort der Familie besteht Schulpflicht. Auf Zypern ist der Schulbesuch im Schuljahr 2026/27 ab einem Alter von vier Jahren und vier Monaten bis zum Abschluss der unteren Sekundarstufe beziehungsweise bis zum 15. Geburtstag verpflichtend.

Wie die Familie ihren Alltag ohne Schule mit den geltenden Vorschriften vereinbart, geht aus dem Bericht nicht hervor.