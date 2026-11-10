Wiener MA-11: Tausende Euro pro Kind & Freunderlwirtschaft

Die ÖVP Wien weitet ihre Kritik an der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) massiv aus. Es geht um undurchsichtige und auffällige Geldflüsse sowie familiäre Verstrickungen.

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Familiensprecherin Sabine Keri und Landesparteiobmann Markus Figl werfen der Behörde systematisches Kontrollversagen sowie Freunderlwirtschaft bei privaten Trägern vor und haben eine Prüfung durch den Stadtrechnungshof beantragt.

Kritisiert wird zunächst eine enorme finanzielle Schieflage: Während die Zahl der in privaten Einrichtungen betreuten Kinder zwischen 2021 und 2025 lediglich um 10 Prozent gestiegen sein soll, explodierten die Kosten der Stadt im selben Zeitraum scheinbar um 71 Prozent. Für 1:1-Betreuungen in Einzelwohnprojekten soll Wien dabei Tagessätze von bis zu 1.675 Euro zahlen. Zudem verlangt die ÖVP Aufklärung darüber, dass zuletzt sieben Minderjährige in der Obhut der MA 11 an Drogen gestorben sein sollen.

"In-Sich-Geschäfte" und auffällige Vergabeverfahren

Besonders im Fokus der Kritik stehen zwei Trägerorganisationen. Der Einrichtung "OASE" wird vorgeworfen, Verträge ohne Vergabeverfahren und überhöhte Tagessätze erhalten zu haben. Obwohl die gesetzliche Fachpersonalquote von 50 Prozent jahrelang unterschritten wurde, forderte die MA 11 kein Geld zurück. Die ÖVP ortet zudem lukrative "In-Sich-Geschäfte", da fast alle Standorte einer Privatstiftung aus dem familiären Umfeld des OASE-Gründers gehören. Für weitere Verstrickungen spreche, dass der OASE-Geschäftsführer mit einer langjährigen MA-11-Dezernatsleiterin verheiratet war.

Vor der MA 11. © APA-Images / APA / ROLAND SCHLAGER

Zweiter Verein mit familiären Verbindungen

Ähnliches gilt für den erst 2024/25 gegründeten Verein "Homebase", der bereits die Hälfte aller hochdotierten Einzelwohnprojekte betreut. Auch hier gibt es familiäre Bande: Der Vater des Geschäftsführers ist MA-11-Personalvertreter. Zudem steht der Vorwurf massiven pädagogischen Fehlverhaltens im Raum, nachdem sich ein traumatisiertes Mädchen bei der Abholung aus dem Fenster gestürzt haben soll.

Forderung nach Neuaufstellung der Behörde

Keri und Figl prangern dieses System als Versagen der SPÖ-Neos-Regierung an. Das Budget versickere in "dubiosen Kanälen", während das Kindeswohl zu einem Geschäft degradiert werde, bei dem vor allem gute Beziehungen zur MA 11 zählten. Die ÖVP fordert daher eine völlige Neuaufstellung der Behörde.

Die mit den Vorwürfen konfrontierten Vereine OASE und Homebase äußerten sich inhaltlich gegenüber Oe24 nicht und verwiesen auf ihren Auftraggeber.

MA 11 weist Vorwürfe zurück und begrüßt Prüfung

Die MA 11 weist die Vorwürfe der mangelnden Kontrolle zurück und verweist bei der Kostenexplosion auf komplexere Betreuungsfälle (Traumata, Psychiatrie) sowie allgemeine Preissteigerungen.

Zu den Trägern: Zu "OASE" wurden persönliche Verbindungen aus Datenschutzgründen nicht kommentiert. Mieten würden aber geprüft und im Fall OASE nach dem Rechnungshofbericht angepasst. Die fehlende Personalquote rechtfertigt die MA 11 mit dem allgemeinen Fachkräftemangel.

Bei "Homebase" bestätigt die Behörde das Verwandtschaftsverhältnis des Geschäftsführers zum Personalvertreter, dieses sei aber offengelegt worden und habe die Vergabe nicht beeinflusst. Die Verantwortung beim Fenstersturz des Mädchens weist die MA 11 zurück, da hier die Tiroler Behörde fallführend war.

Bezüglich der toten Kinder bestätigt die MA 11 die Zahl sieben nicht explizit, spricht aber von enger Zusammenarbeit mit der Suchthilfe. Das Prüfersuchen der ÖVP durch den Stadtrechnungshof werde laut MA 11 begrüßt und unterstützt.