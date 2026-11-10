Krebs-Schock für AfD-Mitgründer Gauland

Alexander Gauland, der Mitgründer der rechtspopulistischen deutschen Partei AfD, kann nach Angaben seines Büros wegen einer Krebserkrankung aktuell nur eingeschränkt an Sitzungen des Bundestags teilnehmen.

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Büroleiter Marco Wall bestätigte einen Bericht des Nachrichtenportals "Tag24". Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, sagte vor Journalisten in Berlin, man habe das mit größter Erschütterung zur Kenntnis genommen.

"Alexander Gauland ist einer der Pfeiler und mutigen Menschen, die diese AfD ins Leben gerufen haben", sagte Baumann. Vor seinem Lebenswerk müsse man sich verneigen. Baumann sprach von eiserner Disziplin, mit der Gauland noch im Bundestagsplenum gesessen habe. "Da wussten wir schon, es geht ihm nicht gut. Die Krankheit selber kannten wir noch nicht, das hat er nicht publik gemacht, das ist jetzt deutlich geworden." Man hoffe, dass er wieder genese.

Dreimal operiert

Mittlerweile sei Gauland dreimal operiert worden, wird Büroleiter Wall bei "Tag24" indirekt zitiert. Die Krankheit wirke sich massiv auf seinen Lebensalltag und seine Arbeit aus, er arbeite aktuell von zu Hause aus. Die Teilnahme am Plenum des deutschen Parlaments und an den Sitzungen sei derzeit davon abhängig, wie gut die Chemotherapie laufe. Jedoch hoffe der 85-Jährige, wieder an Sitzungsterminen teilzunehmen.

Gauland hatte 2013 nach langer Mitgliedschaft in der christdemokratischen CDU die AfD mitgegründet, wurde später Parteivize und war von 2017 bis 2019 auch AfD-Chef. Heute ist er Ehrenvorsitzender von Partei und Fraktion. Der gebürtige Sachse hatte vor der Bundestagswahl 2025 eigentlich seinen Rückzug aus der Politik angekündigt, war dann aber doch noch einmal angetreten und hatte in seiner Heimatstadt Chemnitz ein Direktmandat geholt.