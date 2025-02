Stromausfall ließ Ottakringer im Dunkeln tappen

Stromausfall in Ottakring: In Hunderten Haushalte war es am Donnerstagabend plötzlich finster.

"Licht aus" hieß es am Donnerstagabend um 20.46 Uhr in Ottakring. ´Denn: In Teilen des 16. Bezirks kam es zu einem Stromausfall, von dem gut 700 Haushalte betroffen waren - darunter die Grundsteingasse, Thaliastraße, Neulerchenfelder Straße und weitere Gassen im Grätzel. Dank des schnellen Einsatzes der Techniker konnte der Ausfall bis 22.10 Uhr behoben werden, sodass alle Betroffenen über Nacht wieder mit Strom versorgt waren. Während der Störung kam es auch zu einem Ausfall im Magenta-Kabelnetz. Die Wiener Netze empfehlen, bei einem Stromausfall die zuletzt genutzten Geräte wie Herd oder Bügeleisen auszuschalten. Weitere Störungen können unter der Telefonnummer 0800/500 600 gemeldet werden.