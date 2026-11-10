Mordfall Fabian (8): Lebenslange Haft für Gina H.

Nach 34 Prozesstagen ist im Mordfall des achtjährigen Fabian ein Urteil gefallen. Die 30-jährige Gina H. wurde am Dienstag wegen Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt.

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Die Schwurgerichtskammer sah die Schuld der 30-Jährigen am Dienstag als erwiesen an und folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft. Zugleich stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach bereits 15 Jahren praktisch ausgeschlossen wird. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Angeklagte nahm das Urteil ohne größere sichtbare Regung zur Kenntnis. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer von einer geschlossenen und eindeutigen Indizienkette gesprochen und betont, dass es auch ohne Geständnis oder unmittelbare Tatzeugen keine vernünftigen Zweifel an der Täterschaft gebe. Die Angeklagte selbst beteuerte während des seit Ende April laufenden Prozesses wiederholt und vehement ihre Unschuld.

30-Jährige beteuerte Unschuld und will Rechtsmittel einlegen

Die Angeklagte hatte am vorletzten Prozesstag im Rahmen ihres letzten Wortes angekündigt, im Fall eines Schuldspruchs Rechtsmittel einzulegen. "Ich werde so lange kämpfen, bis ich wieder auf freiem Fuß bin", sagte sie. Ihre Verteidiger sahen auch nach insgesamt mehr als 30 Prozesstagen viele offene Fragen und hatten nach dem Prinzip "in dubio pro reo" - im Zweifel für den Angeklagten - auf Freispruch plädiert.

© APA/dpa/Bernd Wüstneck

Der Mord an dem Volksschüler aus Güstrow sorgte im Oktober 2025 in Deutschland für viel Aufmerksamkeit und Betroffenheit. Tagelang hatten Hunderte Polizeibeamte nach dem Buben gesucht - bis am 14. Oktober 2025 die Leiche eines Kindes an einem kleinen Ackertümpel bei Klein Upahl südwestlich von Güstrow gefunden wurde. Der Leichnam, der nach der Tat angezündet worden war, wurde wenig später als Fabian identifiziert.

Angeklagte meldete der Polizei den Leichenfund

Ausgerechnet die Angeklagte war es, die der Polizei den Fund meldete. Den Beamten erzählte sie zunächst, das tote Kind zufällig beim Spazierengehen mit ihrer Freundin und Hunden entdeckt zu haben. Später räumte sie ein, dass dies gelogen war und sie schon am Abend zuvor zweimal mit jeweils einem anderen Bekannten an der Fundstelle gewesen sei.

Die Deutsche war jahrelang mit Fabians Vater liiert, wobei die Beziehung im August vorigen Jahres endete. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft stand Fabian aus Sicht der Angeklagten der Fortführung der Beziehung zu Fabians Vater im Weg. Die Beziehung zwischen ihr und dem Vater besteht nach dessen Angaben inzwischen wieder, auch während der Inhaftierung der Angeklagten. Er hatte während der zurückliegenden Monate auch die Pferde der Angeklagten versorgt.

Der Strafprozess stieß von Anfang an auf großes Öffentlichkeitsinteresse. Auch zum Urteil bildeten sich wieder Stunden vor Prozessbeginn lange Zuschauerschlangen vor dem Gericht. Fabians Mutter nahm an nahezu allen Verhandlungstagen persönlich als Nebenklägerin an dem Prozess teil. Der große Saal 2.002 war an vielen Tagen - wie auch am letzten Verhandlungstermin - bis auf den letzten Platz besetzt.