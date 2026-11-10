Urlaub in Österreichs erstem und einzigen Weihnachtsdorf

Das Weihnachtsdorf SCHÖNLEITN ist vom 19.11.2026 bis 10.1.2027 geöffnet.

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Wer auf der Suche nach einem ganz besonderen Urlaubsort für die Advent- & Weihnachtszeit ist, der findet diesen im Hoteldorf SCHÖNLEITN oberhalb des Faaker Sees in der Region Villach in Kärnten. Denn in diesem Winter verwandelt sich das Dorf mit seinen urigen Bauernhäusern zu Österreichs erstem und einzigem Weihnachtsdorf (vom 19. November 2026 bis zum 10. Januar 2027).

In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich das Hoteldorf in eine zauberhafte Winterwelt und erstrahlt im Glanz festlich geschmückter Weihnachtsbäume und funkelnder Lichtinstallationen. Ein von MK Illumination konzipierter Lichterweg durch das Dorf mit überdimensionalen Waldtieren sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dazu wartet von Donnerstag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Musik, Chorgesang und Lesungen treffen auf lebendiges Brauchtum wie Perchten und Nikolaus.

Bildergalerie Naturel Hotels 1 / 6 Weihnachtsdorf Schlitten © naturelhotels/AI-modified Weihnachtsdorf Kinder © naturelhotels/AI-modified Lichterweg Rehe © naturelhotels/AI-modified

Auch das Christkind schaut für die Kinder vorbei. Rund um die knisternde Feuerschale am Dorfplatz werden warme Getränke und regionale Köstlichkeiten angeboten. Zu den Highlights für Familien zählen ein Streichelzoo, Eislaufen am Dorfplatz samt Schlittschuhverleih sowie ein umfangreiches Kinderprogramm mit BIBI’s Weihnachtsbackstube, Märchenstunde, Christkindl-Bastelstube und vieles mehr. Auch Tagesgäste sind natürlich herzlich willkommen und können an den Adventswochenenden in die besondere Atmosphäre des Weihnachtsdorfes eintauchen. Die Übernachtungen im Weihnachtsdorf sind einzigartig in Österreich und im deutschsprachigen Raum. In der Adventzeit warten verschiedene Angebote: So kosten zwei Nächte inklusive Frühstück ab 498 Euro für die ganze Familie.

Neben dem festlichen Rahmenprogramm können Hotelgäste auch den großzügigen SPA-Bereich mit Innen- und beheiztem Außenpool, Saunen und Massageangebot genießen. Dazu bietet ein Aktivprogramm mit geführten (Schneeschuh-)Wanderungen, Brotbacken und Yoga mit Dorfblick unvergessliche Erlebnisse. Im Dorf befinden sich zudem eine Skischule sowie ein Ski- und Rodelverleih und der kostenlose Skibus fährt zum Dreiländereck und auf die Gerlitzen Alpe.

Für besonders kuschelige Feiertage gibt es in einigen Suiten des Weihnachtsdorfes sogar eine eigene Sauna. Ein besonderes Familienerlebnis: Über die Weihnachtsfeiertage können die Hotelgäste am Dorfplatz einen echten Kärntner Christbaum aussuchen und zum Selberschmücken mit aufs Appartement nehmen. Kulinarisch warten eine attraktive Halbpension und ein köstliches Weihnachtsdinner am 24. Dezember. Auch an Silvester wird gefeiert: Swing- & Jazz-Klassiker, Galabuffet oder Silvestermenü, Kinder-Silvesterparty uvm. werden geboten.

Video zum Thema Urlaub im Weihnachtsdorf Schönleitn © naturelhotels/AI-modified

Ein Tipp: Auch Weihnachtsfeiern sind im Weihnachtsdorf SCHÖNLEITN möglich.

Für eine besonders bequeme Urlaubsanreise mit der Bahn werden spezielle Übernachtungspreise und eine kostenfreie Abholung am Bahnhof Villach oder Faak am See angeboten. Urlaubsgäste genießen zudem mit der Erlebnis Card der Region Villach auch die kostenfreie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Kärnten. Im Dorf stehen zusätzlich ein Naturel E-Auto und Mountainbikes zum Verleih zur Verfügung.

Urlaub im Weihnachtsdorf: 19. November bis 10. Jänner 2027 Lichterweg: täglich ab ca. 16 Uhr Stimmungsvolles Rahmenprogramm: Donnerstag bis Sonntag und am 7.12. & 8.12. ab 16 Uhr

Sie möchten das Weihnachtsdorf hautnah bei einem Kurzurlaub erleben? Unsere 2-Nächte Lichterzauberpauschale ist ab 498 € für die ganze Familie buchbar.

Alle Infos zum Programm & Übernachtung auf www.dasweihnachtsdorf.at