So machen Sie Ihren Rasen bereit für den Herbst

Wenn der Sommer langsam ausklingt und die ersten kühleren Tage spürbar werden, beginnt für Ihren Rasen eine wichtige Übergangsphase. Jetzt entscheidet sich, wie gut die Grasnarbe durch die kommenden Monate kommt.

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Mit der richtigen Vorbereitung können Sie dafür sorgen, dass Ihr Rasen gesund bleibt, Belastungen besser standhält und im Frühjahr wieder kräftig austreibt.

Warum im Herbst der ideale Zeitpunkt für die Rasenpflege ist

Nach den warmen Sommerwochen ist der Rasen spürbar geschwächt: Hitze, Trockenstress und intensive Nutzung haben Spuren hinterlassen. Gleichzeitig bieten die Herbstmonate optimale Bedingungen, um die Grasnarbe zu stärken, da milde Temperaturen, regelmäßige Feuchtigkeit und ein ruhigeres Wachstum zusammenkommen.

Herbstdünger: Die wichtigste Maßnahme für einen starken Rasen

Ein spezieller Herbstdünger ist jetzt entscheidend. Herkömmliche Rasendünger enthalten viel Stickstoff, der im Herbst unerwünscht ist, weil er weiches, empfindliches Wachstum fördert. Ein Herbstrasendünger setzt dagegen auf Kalium, das die Zellstruktur der Gräser stärkt, die Widerstandskraft erhöht, die Grasnarbe robuster macht und vor typischen Winterkrankheiten wie Schneeschimmel schützt.

Video zum Thema Warum braucht man Herbstrasendünger? © SUPERGREEN.eu

SUPERGREEN Herbst- & Kalium-Rasendünger liefert genau die Nährstoffe, die der Rasen jetzt braucht. Mit seinem hohen Kaliumanteil (NPK 5‑10‑22) unterstützt er die natürliche Abhärtung der Gräser und sorgt dafür, dass die Grasnarbe stabil und belastbar bleibt. Derliefert genau die Nährstoffe, die der Rasen jetzt braucht. Mit seinem(NPK 5‑10‑22) unterstützt er die natürliche Abhärtung der Gräser und sorgt dafür, dass die Grasnarbe stabil und belastbar bleibt.

Ihre Vorteile:

Herbststarker Kaliumdünger für maximale Winterhärte

Bis zu 100 Tage Langzeitwirkung - inklusive Startvorteil fürs Frühjahr

Nitratfrei und umweltschonend

Unbedenklich für Kinder & Haustiere, sobald das Granulat aufgelöst ist

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Weitere Maßnahmen für die Herbstpflege

Für einen rundum gepflegten Herbst‑Rasen lohnt es sich, Laub regelmäßig zu entfernen - so bleibt die Grasnarbe gut belüftet und gesund. Bis Ende September bietet sich außerdem ein leichtes Vertikutieren an, um Filz und Moos zu reduzieren. Wenn sich über den Sommer kahle Stellen gebildet haben, ist der Herbst ein idealer Zeitpunkt zum Nachsäen: Die Böden sind noch warm, und die jungen Gräser können sich gut etablieren. Zusätzlich kann ein kurzer Blick auf den pH‑Wert des Bodens hilfreich sein; liegt der pH-Wert unter 5,5 sorgt eine Kalkgabe für ausgeglichene Bedingungen.

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Kostenloser Rasen-Jahresplan

Wenn Sie Ihre Rasenpflege optimal planen möchten, lohnt sich ein Blick in den SUPERGREEN Jahresplan. Dort finden Sie eine übersichtliche Monatsstruktur mit allen wichtigen Aufgaben rund um Düngung, Nachsaat, Bewässerung und Pflege - kompakt als PDF und ideal als Begleiter durch das ganze Gartenjahr.

Mit der richtigen Vorbereitung - und besonders mit einem kaliumreichen Herbstrasendünger - schaffen Sie die besten Voraussetzungen für einen gesunden, widerstandsfähigen Rasen. Der SUPERGREEN Herbst- & Kaliumdünger unterstützt die Grasnarbe genau dort, wo sie im Herbst Stabilität braucht.

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