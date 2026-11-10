oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Spannendes Konzept

Sushi-Hit: Neues Momoya Deli in Wien

Online Redaktion
von
v.l.n.r.: Sara Yunyun Bao, Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, Jessica Chen, William Wang, Andrea Pribil, Franz Bernthaler.
© Momoya Sushi & Deli
Am 10. November 2026 eröffnet die Momoya Gruppe in der Landstraßer Hauptstraße 30 im dritten Wiener Gemeindebezirk das neue "Momoya Sushi & Deli".
OE24 auf Google bevorzugen

Anstatt eines klassischen Sushi-Restaurants erwartet die Gäste hier ein modernes Food-Konzept, das japanisch inspirierten Genuss unkompliziert in den Alltag integrieren soll.

Auch interessant

Wintereinbruch: Wichtige Passstraße wird gesperrt

Sylvie Meis: 1. Blick auf heiße Bettszenen

Urlaub in Österreichs erstem und einzigen Weihnachtsdorf

Das vielfältige Angebot umfasst Inari-Sushi, Onigiri, kreative Rolls sowie ausgewählte asiatische Gerichte, Matcha-Kreationen und Signature Drinks. Dabei verschmelzen traditionelle Rezepte fließend mit modernen Streetfood-Einflüssen.

Leistbares und qualitatives Essen

Gemäß dem Leitspruch "Fresh. Creative. Every Day." stehen drei Werte im Mittelpunkt: Frische, Kreativität und Leistbarkeit. Die Speisen werden über den Tag verteilt stets frisch zubereitet. Gleichzeitig verfolgt das Deli einen klaren Anspruch an das Preis-Leistungs-Verhältnis: "Premium Quality. Affordable Prices." Hochwertige Zutaten und faire Preise sollen den regelmäßigen Besuch für Berufstätige, Studierende und Anrainer ermöglichen.

Präsentation der Gerichte.
Präsentation der Gerichte. © Momoya Sushi & Deli

Modernes Geschäftskonzept

Um sich an die flexiblen Gewohnheiten der modernen Zielgruppe anzupassen, ist das gesamte Sortiment auf Take-away, Delivery und Dine-in ausgerichtet. Der Standort auf der Landstraßer Hauptstraße bildet dabei erst den Auftakt. Als eigenständige Marke innerhalb der Momoya Gruppe plant "Momoya Sushi & Deli" langfristig eine schrittweise Expansion mit weiteren Standorten in Wien und ganz Österreich.

Das Restaurant befindet sich an der Landstraßer Hauptstraße 30 im dritten Bezirk, Landstraße.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

28-Jähriger zündete Böller vor Grazer HTL - Amok-Angst

Mehr als 18 Millionen Coronavirus-Infektionen weltweit

Prater-Wintermarkt: Riesen-Genussmeile

Toyota-Chef appelliert an Vertrauen der Kunden

Polen beschränkt das Glücksspiel

Garten-Projekt verbindet Wien & Bratislava

Sushi-Hit! Neues Momoya Deli in Wien

Die Regeln der Wiener Linien: Das ist in den Öffis verboten

Was bringen die Gästelisten wirklich?

Magischer Rundweg im Schlosspark Laxenburg