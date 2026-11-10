Sushi-Hit: Neues Momoya Deli in Wien

Am 10. November 2026 eröffnet die Momoya Gruppe in der Landstraßer Hauptstraße 30 im dritten Wiener Gemeindebezirk das neue "Momoya Sushi & Deli".

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Anstatt eines klassischen Sushi-Restaurants erwartet die Gäste hier ein modernes Food-Konzept, das japanisch inspirierten Genuss unkompliziert in den Alltag integrieren soll.

Das vielfältige Angebot umfasst Inari-Sushi, Onigiri, kreative Rolls sowie ausgewählte asiatische Gerichte, Matcha-Kreationen und Signature Drinks. Dabei verschmelzen traditionelle Rezepte fließend mit modernen Streetfood-Einflüssen.

Leistbares und qualitatives Essen

Gemäß dem Leitspruch "Fresh. Creative. Every Day." stehen drei Werte im Mittelpunkt: Frische, Kreativität und Leistbarkeit. Die Speisen werden über den Tag verteilt stets frisch zubereitet. Gleichzeitig verfolgt das Deli einen klaren Anspruch an das Preis-Leistungs-Verhältnis: "Premium Quality. Affordable Prices." Hochwertige Zutaten und faire Preise sollen den regelmäßigen Besuch für Berufstätige, Studierende und Anrainer ermöglichen.

Präsentation der Gerichte. © Momoya Sushi & Deli

Modernes Geschäftskonzept

Um sich an die flexiblen Gewohnheiten der modernen Zielgruppe anzupassen, ist das gesamte Sortiment auf Take-away, Delivery und Dine-in ausgerichtet. Der Standort auf der Landstraßer Hauptstraße bildet dabei erst den Auftakt. Als eigenständige Marke innerhalb der Momoya Gruppe plant "Momoya Sushi & Deli" langfristig eine schrittweise Expansion mit weiteren Standorten in Wien und ganz Österreich.

Das Restaurant befindet sich an der Landstraßer Hauptstraße 30 im dritten Bezirk, Landstraße.