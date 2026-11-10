Spannendes Konzept
Sushi-Hit: Neues Momoya Deli in Wien
Anstatt eines klassischen Sushi-Restaurants erwartet die Gäste hier ein modernes Food-Konzept, das japanisch inspirierten Genuss unkompliziert in den Alltag integrieren soll.
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Das vielfältige Angebot umfasst Inari-Sushi, Onigiri, kreative Rolls sowie ausgewählte asiatische Gerichte, Matcha-Kreationen und Signature Drinks. Dabei verschmelzen traditionelle Rezepte fließend mit modernen Streetfood-Einflüssen.
Leistbares und qualitatives Essen
Gemäß dem Leitspruch "Fresh. Creative. Every Day." stehen drei Werte im Mittelpunkt: Frische, Kreativität und Leistbarkeit. Die Speisen werden über den Tag verteilt stets frisch zubereitet. Gleichzeitig verfolgt das Deli einen klaren Anspruch an das Preis-Leistungs-Verhältnis: "Premium Quality. Affordable Prices." Hochwertige Zutaten und faire Preise sollen den regelmäßigen Besuch für Berufstätige, Studierende und Anrainer ermöglichen.
Modernes Geschäftskonzept
Um sich an die flexiblen Gewohnheiten der modernen Zielgruppe anzupassen, ist das gesamte Sortiment auf Take-away, Delivery und Dine-in ausgerichtet. Der Standort auf der Landstraßer Hauptstraße bildet dabei erst den Auftakt. Als eigenständige Marke innerhalb der Momoya Gruppe plant "Momoya Sushi & Deli" langfristig eine schrittweise Expansion mit weiteren Standorten in Wien und ganz Österreich.
Das Restaurant befindet sich an der Landstraßer Hauptstraße 30 im dritten Bezirk, Landstraße.
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