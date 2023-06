2:1 n. V. - Lustenau ringt WAC im Play-off-Krimi nieder

Das Lustenauer Märchen geht weiter. Der Aufsteiger setzt sich im Play-off-Krimi beim WAC mit 2:1 in der Verlängerung durch. Jetzt träumt der Aufsteiger im Play-off-Finale vom Europa-Märchen gegen Austria Wien.

Die Lustenauer Austria wird die Wiener Austria im Kampf um einen Platz in der Qualifikation zur Fußball-Conference-League fordern. Die Vorarlberger gewannen am Montagabend das am Ende dramatische Play-off-Halbfinale der Bundesliga in Wolfsberg beim WAC mit 2:1 (1:1,0:0) nach Verlängerung und haben nun zwei weitere Partien vor der Brust. Für die Kärntner ist hingegen die Saison vorbei.

Tai Baribo brachte die Gastgeber per Foulelfmeter zunächst in Führung (85.), Darijo Grujcic schoss die Elf von Markus Mader aber in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit noch in die Overtime (96.). Dort hatten die Lustenauer das bessere Ende für sich, Lukas Fridrikas sorgte für die Entscheidung zugunsten der Gäste (105.).

Der Aufsteiger hat im Play-off-Finale gegen die "Veilchen" am Donnerstag (17 Uhr) zunächst Heimrecht, am Sonntag (17 Uhr) folgt das Rückspiel in Wien. Im Bundesliga-Grunddurchgang hatte Lustenau gegen die Wiener auswärts ein 2:2 und daheim einen 1:0-Sieg erreicht.

Spannung erst im Finish

Beide Mannschaften waren in der schütter besetzten Lavanttal-Arena - in der auch Austria-Wien-Coach Michael Wimmer den kommenden Gegner beobachtete - zunächst auf Absicherung bedacht. Strafraumszenen oder gar Großchancen blieben daher Mangelware. Größter Aufreger war in Hälfte eins ein Zusammenprall zwischen Dominik Baumgartner und Anderson, die im Mittelfeld unglücklich mit den Köpfen zusammen rauschten (24.). Der WAC-Verteidiger erlitt dabei eine heftige Platzwunde, spielte aber vorerst mit Kopfverband weiter.

Am Spielverlauf veränderte sich bei einsetzendem Regen wenig, nur ein Schuss - vom WAC - ging in den ersten 45 Minuten aufs Tor. In der Pause musste Baumgartner ausgetauscht werden, auch Augustine Boakye kehrte angeschlagen nicht mehr aus der Kabine zurück. David Gugganig und Thierno Ballo übernahmen. Nach Seitenwechsel erarbeitete sich die Mannschaft von Manfred Schmid ein Übergewicht und war das bemühtere Team. Ballo prüfte Gäste-Goalie Domenik Schierl mit einem Flachschuss, der bestand souverän (56.). Jonathan Scherzer fand nach einem Dribbling im Strafraum keinen Abnehmer (73.).

Elfmeteralarm im Gästestrafraum gab es schließlich in der 82. Minute: Nach einem Pass von Baribo kam Maurice Malone im Zweikampf mit Matthias Maak zu Fall. Nach Überprüfung durch den VAR zeigte Referee Christopher Jäger auf den Punkt. Die Gelegenheit ließ sich Baribo nicht entgehen, der Torschütze vom Dienst traf mit einem wuchtigen Schuss zur Führung. Doch die Mader-Elf fand in der Nachspielzeit durch gnadenlose Effizienz die passende Antwort. Nach einem Corner köpfelte Darijo Grujcic mit der letzten Aktion der Nachspielzeit zum Ausgleich ein. Das bedeutete 30 Minuten Nachschlag, in denen der WAC zwar wieder aktiver, der Aufsteiger aber treffsicherer war. Torben Rhein fand den sträflich alleine gelassenen Fridrikas, dessen Schuss abgefälscht von Tim Oermann unhaltbar einschlug. Damit war Wolfsberg, das nach acht Spielen ohne Niederlage wieder verlor, k.o.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Europacup-Play-off-Halbfinale: Wolfsberger AC - Austria Lustenau 1:2 n. V. (0:0, 1:1)

Wolfsberg, Lavantal Arena,

Schiedsrichter: Jäger

Finale: Austria Lustenau - Austria Wien (Do.,17 Uhr/heim) (So., 17 Uhr/auswärts )

Tore: 1:0 Baribo (85./E), 1:1 Grujcic (90.+6), 1:2 Fridrikas (105.)

WAC: Bonmann - Oermann, Piesinger, Baumgartner (46. D. Gugganig) - Veratschnig (91. Novak), Omic, Leitgeb (106. Kerschbaumer), Scherzer (106. Jasic) - Boakye (46. Ballo), Malone, Baribo (90.+2 Röcher)

Lustenau: Schierl - Gmeiner (87. Cheukoua), Maak (108. Adriel), Hugonet, Berger (87. Grujcic) - Grabher, Tiefenbach (87. Schmid) - Anderson (63. Rhein), Surdanovic, Diaby (68.Motika) - Fridrikas