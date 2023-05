Ried muss in die 2. Liga absteigen

Ried muss nach einer bitteren 0:2-Niederlage gegen Hartberg den Gang in die 2. Liga antreten. Die Oberösterreicher hätten siegen müssen um noch eine Chance zu haben, weil Altach zugleich einen Punkt gegen Lustenau holt. Der WAC fixiert mit einem 2:0 gegen Tirol das Ticket im Play-off.

Die SV Ried steht vorzeitig als Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Nach einer 0:2-Niederlage am Samstag beim TSV Hartberg können sich die Innviertler in der letzten Runde nicht mehr retten. Der SCR Altach, der im Derby gegen Austria Lustenau ein 1:1 erreichte, hat als Vorletzter in der Qualigruppe vier Punkte Vorsprung auf Ried und den Klassenerhalt sicher. Unterdessen fixierte der WAC mit einem 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol den Platz im Europacup-Play-off.