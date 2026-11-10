Krakau: Anschlagsopfer ist zurück in Österreicher

Der Niederösterreicher, der bei der Schießerei in der Krakauer Innenstadt verletzt wurde, ist wieder in seiner Heimat.

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Nach dem blutigen Anschlag mitten im polnischen Krakau gibt es für einen verletzten Niederösterreicher eine Erleichterung: Der Mann ist mittlerweile aus dem Krankenhaus vor Ort entlassen und nach Österreich zurückgebracht worden. Sein Gesundheitszustand gilt als stabil. Die Heimreise wurde gemeinsam mit den österreichischen Diplomaten organisiert. Das Generalkonsulat in Krakau hatte den Betroffenen während der gesamten Behandlung unterstützt.

Seine Ehefrau (51) wurde getötet

Für seine Frau kam jede Hilfe zu spät. Die 51-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf wurde am Samstagnachmittag am zentralen Marktplatz im Kugelhagel des Angreifers getötet. Das Ehepaar aus Österreich hatte sich für einen Kurzurlaub in der polnischen Stadt befunden. Der Leichnam der Niederösterreicherin wird obduziert.

13 Menschen noch im Spital

Unterdessen laufen die medizinischen Maßnahmen weiter: Nach Angaben der regionalen Behörden in Polen werden noch 13 Verletzte in sechs Krankenhäusern behandelt. Ihr Zustand ist mittlerweile stabil. Auch die zwei Polizisten, die den Schützen gestoppt hatten und dabei selbst verletzt wurden, befinden sich auf dem Weg der Besserung. Der Angreifer selbst starb am Montagmorgen im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die Folgen der Bluttat beschäftigen die Behörden weiterhin.