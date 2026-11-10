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Garten-Projekt verbindet Wien & Bratislava

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Ein neues städtisches Beet.
© GLOBAL 2000 / Vilém Honysz
Das Interreg-Projekt "Städte.Gärten.Vielfalt" in Wien und Bratislava zeigt, dass städtische Beete wichtige Orte der Begegnung sind.
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Alexandra Strickner von GLOBAL 2000 betont: "Die Motivation von Menschen die eigene Stadt und das eigene Grätzl mitzugestalten ist hoch."

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Städtische Biodiversität

Christine Dubravac-Widholm (SPÖ), Bezirksvorsteherin der Brigittenau, lobt: "Wir konnten zusammen ein Projekt entwickeln, das der Wissenschaft neue Erkenntnisse gebracht hat und den 20. Bezirk in Sachen Biodiversität ein großes Stück weit noch besser aufgestellt hat." Das EU-kofinanzierte Projekt fördert urbane Biodiversität und hilft Städten, klimaresilienter zu werden und grenzüberschreitend voneinander zu lernen.

Selbst Ideen entwickeln

Andrej Batyás vom Interreg-Büro erklärt den Mehrwert: "Zusammenarbeit wie diese zeigen, dass lokale Projekte viel weiterreichender sein können, wenn sie Teil einer grenzüberschreitenden Vision sind." Im Fokus der Initiative steht stets die echte Bürgerbeteiligung. Strickner resümiert: "Bürgerinnen und Bürger wollen nicht nur informiert werden, sondern selbst Ideen entwickeln, mitgestalten. Sie als mündige Akteurinnen und Akteure ernst zu nehmen, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine lebendige und demokratische Stadtgesellschaft."

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