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Merkel erfüllt Bub DIESEN kleinen Wunsch

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Mit dieser Bitte hat Angela Merkel wohl nicht gerechnet: Ein kleiner Bub fragt die ehemalige Bundeskanzlerin nach einem Schluck Wasser. Ihre spontane Reaktion wird jetzt auf Instagram tausendfach geteilt.
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Eigentlich war Angela Merkel an diesem Tag wegen einer Signierstunde im Berliner Bode-Museum. Doch für den kleinen Besucher hatte die ehemalige Kanzlerin einen ganz besonderen Moment übrig.

Der Bub fragt sie direkt, ob er etwas zu trinken bekommen kann. Merkel zögert nicht lange und bietet ihm ihr eigenes Wasserglas an. Anschließend unterhalten sich die beiden noch – eine Szene, die auch seine Mutter begeistert.

Sie veröffentlichte das Video auf Instagram und schrieb dazu: "Eine nette Geste von Frau Merkel. Mein Sohn hatte Durst und wollte ihr Wasser trinken – ohne zu zögern gab sie es ihm. Danach hatten die beiden ein so nettes Gespräch."

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Signierstunde vor dem Merkel-Porträt

Die Begegnung fand bereits am 4. Oktober statt. Merkel war an diesem Tag im Bode-Museum zu Gast, wo sie gemeinsam mit dem Künstler Jérémie Queyras Kunstpostkarten mit ihrem offiziellen Porträt signierte.

Das Gemälde stammt von Queyras, einem französisch-deutsch-kanadischen Künstler. Es zeigt Merkel in einem blauen Blazer und wurde für die sogenannte Kanzlergalerie im Bundeskanzleramt geschaffen. Bis Anfang Jänner 2027 ist es noch im Bode-Museum zu sehen.

Der kurze Ausschnitt mit dem kleinen Buben sorgt nun im Netz für Begeisterung – und zeigt eine ganz persönliche Begegnung abseits des politischen Parketts.

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