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Wintereinbruch: Wichtige Passstraße wird gesperrt

Andreas Staggl
von
Eine kurvige Alpenstraße verläuft zwischen hohen Schneewänden am Timmelsjoch.
© Getty Images/iStockphoto
Ab Donnerstag ist die Verbindung nach Italien zu.
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Die Motorradsaison am Timmelsjoch neigt sich dem Ende zu: Noch bis Mittwoch, 11. November, um 20 Uhr können Autofahrer und Motorradfahrer die Verbindung zwischen dem Tiroler Ötztal und dem Südtiroler Passeiertal nutzen. Ab Donnerstag ist die beliebte Hochalpenstraße wegen der winterlichen Verhältnisse für den Verkehr gesperrt.

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Mit einer Höhe von bis zu 2509 Metern ist das Timmelsjoch der höchste befahrbare Übergang zwischen Nord- und Südtirol. Aufgrund seiner hochalpinen Lage ist der Pass nicht das ganze Jahr über geöffnet. Schon jetzt ist laut Betreiber Winterausrüstung erforderlich.

Die Wintersperre bleibt voraussichtlich bis ins Frühjahr 2027 aufrecht. Wann die Straße wieder freigegeben werden kann, hängt von der Schneelage und den Witterungsbedingungen ab. Bis dahin ist für Reisende an der Mautstation in Obergurgl Schluss: Eine Überquerung des Passes ist während der Wintermonate nicht möglich.

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