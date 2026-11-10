Wien plant Mega-Rechenzentrum in der Seestadt

Der Bedarf an Rechenleistung wächst rasant. Vor allem durch KI und die zunehmende Digitalisierung benötigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen immer größere Kapazitäten. Die Stadt Wien will deshalb den Ausbau von Rechenzentren vorantreiben, dabei aber klare Regeln vorgeben. Wie das funktionieren soll, zeigt ein geplantes Großprojekt in der Seestadt Aspern.

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Laut einer Studie von EcoAustria stehen einer österreichweiten Nachfrage von rund 419 Megawatt derzeit lediglich 80 bis 100 Megawatt an heimischer Rechenzentrumskapazität gegenüber. In Wien sind aktuell 53 bis 77 Megawatt verfügbar, bis 2030 soll der Bedarf auf rund 250 Megawatt steigen. Das betrifft vor allem Unternehmen, die zunehmend auf künstliche Intelligenz und datenintensive Anwendungen setzen. Wien zählt derzeit rund 9.000 IT-Unternehmen mit 72.000 Beschäftigten. Auch Forschungseinrichtungen benötigen immer größere Rechenkapazitäten. "Unter welchen Bedingungen Rechenzentren in Wien entstehen, überlassen wir in dieser Stadt nicht dem Zufall", betonte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag bei einem Hintergrundgespräch. Dafür hat die Stadt nun eine eigene Rechenzentrumsstrategie vorgestellt, die den Ausbau regeln und einen sparsamen Umgang mit Strom, Wasser und Flächen sicherstellen soll.

Prinzipien gegen unkontrollierten "Wildwuchs"

Die Strategie umfasst zehn Grundsätze, an denen sich künftige Rechenzentrumsprojekte orientieren sollen. Besonders wichtig sind der Schutz der Strom- und Trinkwasserversorgung, ein sparsamer Umgang mit Flächen sowie die Nutzung der entstehenden Abwärme. Große Anlagen sollen bevorzugt dort entstehen, wo bereits geeignete Strom- und Datennetze vorhanden sind. Die Wiener Netze und Wien Energie sollen deshalb frühzeitig in entsprechende Projekte eingebunden werden. Auch bestehende Rechenzentren sollen durch moderne Technik leistungsfähiger und effizienter werden.

Erwin Größ, Geschäftsführer von Strabag Real Estate, im Gespräch mit Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin Barbara Novak. © Stadt Wien/Bubu Dujmic

"Wir brauchen diese Infrastruktur, aber nicht um jeden Preis und nicht an jedem Ort", stellt Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) klar. Bei der Wirtschaftsagentur Wien entsteht eine zentrale Anlaufstelle für Betreiber und Investoren. Ein eigenes Gremium soll die Planung innerhalb der Stadt koordinieren. Auch die Zusammenarbeit mit Niederösterreich und dem Burgenland wird verstärkt. Eine umfassende Überprüfung der Strategie ist für 2028 vorgesehen.

Großprojekt mit 48 Megawatt in Aspern

Die Seestadt Aspern ist als Standort für das geplante Rechenzentrum vorgesehen. © Wirtschaftsagentur Wien

Wie die neuen Vorgaben umgesetzt werden sollen, zeigt ein geplantes Rechenzentrum in der Seestadt Aspern. Die Strabag Real Estate entwickelt das Vorhaben gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur Wien. Vorgesehen ist eine elektrische Anschlussleistung von bis zu 48 Megawatt, wobei die Anlage schrittweise nach Bedarf ausgebaut werden soll. Für den Standort hat die Strabag nach Angaben von Österreich-Geschäftsführer Erwin Größ bereits vor rund drei Jahren mit der Suche begonnen. Die Wahl ist auf ein bestehendes Gewerbe- und Industrieareal gefallen. Damit müssen keine Grünflächen umgewidmet werden. Auch die notwendigen Stromanschlüsse und die Möglichkeit zur Nutzung der Abwärme haben bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.

Die Wirtschaftsagentur Wien beteiligt sich mit fünf Prozent an der Projektentwicklungsgesellschaft. Dafür sind 500.000 Euro vorgesehen. Mit der Beteiligung will die Stadt ihre Interessen bei der weiteren Planung absichern. Eine zentrale Bedingung steht bereits fest. Als Betreiber kommt ausschließlich ein europäisches Unternehmen infrage. "Zusätzliche Rechenzentren am Standort können bestehende Abhängigkeiten von internationaler Infrastruktur verringern und die lokale Versorgung mit Rechenleistung absichern", betont Novak. Damit sollen Unternehmen und Forschungseinrichtungen künftig stärker auf europäische Angebote zurückgreifen können, statt auf große US-Technologiekonzerne angewiesen zu sein.

Server-Abwärme soll Haushalte heizen

Im Vollausbau wird mit einem jährlichen Stromverbrauch von rund 360 bis 400 Gigawattstunden. Die benötigte Elektrizität soll vollständig aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Beim Wasserverbrauch wird auf ein geschlossenes Kühlsystem gesetzt. Für die erstmalige Befüllung werden bis zu 500 Kubikmeter Wasser benötigt, was ungefähr einem 25-Meter-Schwimmbecken entspricht. Im laufenden Betrieb soll für die Kühlung kein weiteres Trinkwasser verbraucht werden.

Erwärmtes Kühlwasser wird nicht in die Natur abgeleitet. Stattdessen soll die Abwärme der Server für das Wiener Fernwärmenetz nutzbar gemacht werden. Eine EcoAustria-Modellrechnung für ein Rechenzentrum vergleichbarer Größe ergibt ein Potenzial von rund 108 Gigawattstunden jährlich. Das würde rechnerisch ausreichen, um etwa 12.700 Haushalte mit Wärme zu versorgen. Wie viel davon in Aspern tatsächlich genutzt werden kann, hängt von der technischen Umsetzung und dem späteren Betrieb ab. "Ein Rechenzentrum ist wie eine Glühbirne. Strom kommt rein und wir haben unglaublich viel Abwärme", erklärt NEOS-Digitalisierungssprecher Stefan Gara. Die Verbindung von Rechenzentren und Fernwärme soll künftig einen Beitrag zur klimafreundlichen Wärmeversorgung leisten.

Drei Betreiber im Rennen

Obwohl die Planungen bereits weit fortgeschritten sind, ist noch keine Entscheidung über den künftigen Betreiber gefallen. Laut Strabag-Geschäftsführer Erwin Größ laufen derzeit Gespräche mit drei potenziellen Betreibern, darunter einem aus Österreich. Bei zwei Interessenten sind die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten. Erst wenn ein Betreiber und ein Investor feststehen, soll die nächste Entwicklungsphase beginnen. Die Anlage wird an die technischen Anforderungen des künftigen Betreibers angepasst. Auf einen Bau ohne entsprechende Verträge will die Strabag wegen der finanziellen Risiken verzichten.

Für die Errichtung werden nach Vorliegen der Baugenehmigung rund 18 Monate veranschlagt. Bürgermeister Ludwig hält eine Inbetriebnahme bis 2030 für möglich, sofern die weiteren Schritte wie geplant verlaufen. Ein verbindlicher Baubeginn steht noch nicht fest. Laut EcoAustria könnte das Projekt Investitionen von rund 350 Millionen Euro im Inland auslösen. Die prognostizierte heimische Wertschöpfung beträgt während der Bauphase etwa 264 Millionen Euro und im laufenden Betrieb rund 30 Millionen Euro jährlich.

Für die Bewohner der Seestadt sind in der nächsten Projektphase Informationsveranstaltungen vorgesehen. Die Stadt verweist darauf, dass die Anlage auf einer bereits für Gewerbe und Industrie vorgesehenen Fläche entstehen soll und die benachbarten Wohngebiete nicht beeinträchtigt werden dürfen.

Absage an europäische KI-Gigafactory

Bei dem Pressegespräch wurde auch klar, warum Wien die ursprünglich angestrebte Teilnahme an einer europäischen KI-Gigafactory nicht weiterverfolgt. Noch im Juni 2025 hatte die Stadt dafür eine Interessensbekundung abgegeben. Wie Wirtschaftsagentur-Geschäftsführer Dominic Weiss ausführte, haben sich die Bedingungen der EU-Initiative inzwischen grundlegend verändert. Statt einer klassischen Förderung sieht das Modell nun eine gemeinsame Beschaffung von Rechenleistung vor. Die öffentliche Hand müsste sich dabei mit 17,6 Prozent beteiligen und entsprechende Abnahmeverpflichtungen übernehmen.

Selbst die kleinere Gigafactory-Variante sieht eine IT-Leistung von mindestens 120 Megawatt vor. Diese Größenordnung und die damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen seien für Wien nicht vertretbar, erklärte Weiss. Die Stadt setzt deshalb auf kleinere, bedarfsgerecht entwickelte Projekte.

Rechenleistung als Förderung für Betriebe

Ein weiterer Bestandteil der Strategie betrifft den Zugang zu Rechenkapazitäten. Die Wirtschaftsagentur soll ein Fördermodell entwickeln, bei dem Unternehmen nicht Geld, sondern Rechenleistung als Sachleistung erhalten. Davon sollen insbesondere Start-ups, kleine und mittlere Betriebe sowie Forschungseinrichtungen profitieren. Gerade für Unternehmen aus der IT- und Gamingbranche können die laufenden Kosten für Rechenleistung bereits einen erheblichen Teil ihrer Ausgaben ausmachen.

Laut Weiss entfallen bei klassischen IT-Unternehmen schon jetzt rund zehn Prozent der laufenden Kosten auf Rechenleistung. In der Gamingbranche können die Belastungen deutlich höher ausfallen. Die neue Infrastruktur soll deshalb auch dazu beitragen, heimischen Betrieben einen direkten Zugang zu Rechenkapazitäten zu ermöglichen, ohne vollständig auf große internationale Anbieter angewiesen zu sein. Welche Unternehmen künftig in welchem Umfang gefördert werden, muss noch ausgearbeitet werden.