Herzerlbaum
200 Herzen bringen den Rathauspark wieder zum Leuchten
Der "Herzerlbaum" im Wiener Rathauspark ist wieder da! Seit Dienstag erstrahlt das beliebte Fotomotiv wieder in vollem Glanz. 200 Herzerl setzen den Baum ins rechte Licht und das drei Tage vor der offiziellen Eröffnung des Christkindlmarktes am Rathausplatz am Freitag. "Wenn der 'Herzerlbaum' am Rathausplatz erstrahlt, spürt man in ganz Wien: Weihnachten ist nicht mehr weit", kommentierte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Illumination.
Neben dem "Herzerlbaum" ist am Dienstag auch der "Herzerlflug" beleuchtet worden. Letzteres ist ein etwa zwei Meter großes, leuchtendes Herz, das ab Einbruch der Dunkelheit alle 30 Minuten von einem Turm über ein langes Seil quer über den Rathausplatz zum "Herzerlbaum" schwebt. Am Freitag öffnet der Wiener Christkindlmarkt dann seine Tore. Gegen 17.30 Uhr nehmen Bürgermeister Ludwig und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) gemeinsam die feierliche Eröffnung vor.
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Neben der erstmaligen Ausrichtung als ÖkoEvent Plus - mit den strengsten Kriterien der Nachhaltigkeit - ist die Weihnachtswelt die größte Neuerung des heurigen Jahres: Im Rathauspark, Richtung Universität, wurde der Kinderbereich neugestaltet. Insgesamt 17 weihnachtliche, überlebensgroße Stationen laden Kinder und Familien zum Entdecken ein und machen die Motive der Weihnachtszeit interaktiv erlebbar.
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