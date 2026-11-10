200 Herzen bringen den Rathauspark wieder zum Leuchten

Wenige Tage vor der Eröffnung des Wiener Christkindlmarkts leuchtet es bereits am Rathausplatz: Bürgermeister Michael Ludwig hat heute den Herzerlbaum und den Herzerlflug erstmals in dieser Saison erstrahlen lassen.

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Der "Herzerlbaum" im Wiener Rathauspark ist wieder da! Seit Dienstag erstrahlt das beliebte Fotomotiv wieder in vollem Glanz. 200 Herzerl setzen den Baum ins rechte Licht und das drei Tage vor der offiziellen Eröffnung des Christkindlmarktes am Rathausplatz am Freitag. "Wenn der 'Herzerlbaum' am Rathausplatz erstrahlt, spürt man in ganz Wien: Weihnachten ist nicht mehr weit", kommentierte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Illumination.

Geschmückt ist der Herzerlbaum mit rund 200 Herzen. © -

Neben dem "Herzerlbaum" ist am Dienstag auch der "Herzerlflug" beleuchtet worden. Letzteres ist ein etwa zwei Meter großes, leuchtendes Herz, das ab Einbruch der Dunkelheit alle 30 Minuten von einem Turm über ein langes Seil quer über den Rathausplatz zum "Herzerlbaum" schwebt. Am Freitag öffnet der Wiener Christkindlmarkt dann seine Tore. Gegen 17.30 Uhr nehmen Bürgermeister Ludwig und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) gemeinsam die feierliche Eröffnung vor.

Halbstündlich vom Einbruch der Dunkelheit bis 21 Uhr schickt das Christkind jeden Tag sein großes Herz von einem 13 Meter hohen Turm über ein quer durch den Rathausplatz gespanntes Seil zum Herzerlbaum. © Roman Fuhrich

Neben der erstmaligen Ausrichtung als ÖkoEvent Plus - mit den strengsten Kriterien der Nachhaltigkeit - ist die Weihnachtswelt die größte Neuerung des heurigen Jahres: Im Rathauspark, Richtung Universität, wurde der Kinderbereich neugestaltet. Insgesamt 17 weihnachtliche, überlebensgroße Stationen laden Kinder und Familien zum Entdecken ein und machen die Motive der Weihnachtszeit interaktiv erlebbar.