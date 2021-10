Helene erobert mit "Rausch" die Charts

So sehr wie diesmal hat sich Helene Fischer noch nie über eine Nummer 1 gefreut.

Herzlich. „Nach so vielen unzähligen Gedanken, schlaflosen Nächten, akribischer Detailarbeit am Sound, Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, purer Vorfreude und innerem Bedürfnis, aller Welt die neuen Songs zu zeigen, habe ich diese #1 nur eurer Treue und Neugier zu verdanken“ – mit diesen Worten bedankt sich Schlager-Queen Helene Fischer bei ihren deutschen Fans, wo das Album direkt an die Charts-Spitze schoss.

Dacapo. In Österreich führt Helene aktuell die iTunes-Album-Charts an. Nächste Woche wird Helene wohl auch hierzulande die offiziellen CD-Charts erklimmen.

Ihren Babybauch werden Fans dann erstmals am 6. November in Wetten, dass..? sehen.