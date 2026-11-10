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Behörden-Stopp

Mascherl-Aus in Wien bewegt die Welt

Daniela Bardel
von
#freethebow&nbsp; auf der Fensterscheibe.
© Popp & Kretschmer
Auf Instagram und youtube sorgt das Aus des weihnachtlichen Selfie-Hotspots in der Wiener City weltweit für Aufsehen.
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Lange hat das Wiener Innenstadt-Modehaus Popp & Kretschmer auf die Behörden-Entscheidung gewartet - und gezittert. Bis zuletzt hat man mit der MA 46 verhandelt und Kompromisse vorgeschlagen, damit auch heuer wieder die weltberühmte XXL-Masche an der Fassade des Palais Todesco an der Ecke Kärntner Straße und Walfischgasse zu Weihnachten erstrahlen kann.

Doch am Montag der Schock: Wie oe24 zuerst berichtete, wird es heuer kein Mascherl geben. Grund dafür sind Auflagen seitens der Stadt Wien, die es dem Shop-Besitzer unmöglich machen.

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"Wieso? Ist das wirklich wahr?!"

Rote Schleife jetzt im Schaufenster.
XXL-Mascherl jetzt im Schaufenster. © Instagram/Popp & Kretschmer

Die Nachricht vom "Aus" der Weihnachtsdeko löste ein fast schon weltweites Beben in den sozialen Medien aus. Von Großbritannien bis nach Spanien posten Fans unter dem #freethebow ihren Unmut: "Wieso?" Oder auch: "Ist das wirklich wahr?!"

"Wir haben Reaktionen aus aller Welt - von China bis hin zu arabischen Ländern", erzählt Popp&Kretschmer-Geschäftsführer Sascha Trefelik im oe24.Talk. "Bei uns sind schon im Sommer Mails aus Amerika eingelangt, mit der Frage, wann das Mascherl erleuchtet wird. Die Menschen wollten ihren Urlaub in Wien danach planen." Jetzt posten einige auf ihrer Instagram-Seite, dass sie ihre Reise wieder abgesagt haben.

Tausende kommen in der Adventzeit nach Wien.
Adventbeleuchtung am Wiener Rathausplatz. © APA/HANS PUNZ

Unternehmer wollte Mascherl schon abkaufen

Viele fragen sich: Ist das Mascherl noch zu retten? Etwa, durch eine Spendenaktion, um die Kosten zu übernehmen? "Es sind ja nicht nur die Kosten, sondern es gibt viele Punkte, die es uns unmöglich gemacht haben, das Mascherl wieder aufzuhängen."

Vor allem der verpflichtende Ordnungsdienst von Montag bis Sonntag war entscheidend für das Aus: "Wenn etwas passiert und man einen Ordnungsdienst gestellt hat, müsste man auch dafür haften - und das geht uns dann zu weit." Außerdem hätte sich die MA46 das Recht vorbehalten, das Mascherl  jederzeit abzudrehen, wenn der Ansturm zu groß wird.

Nach 17 Jahren ist die Tradition also endgültig Geschichte? "Wir sind nach wie vor gesprächsbereit", so Trefelig wenig optimistisch. Vorerst verzaubert die Masche jetzt hinter Glas in ihrem Schaufenster. "Das ist für uns sogar mehr Werbung."

Ein Unternehmer habe ihm sogar ein Kaufangebot gemacht. "Es ist eigentlich unverkäuflich. Gut, wenn der Preis stimmt - aber  aus emotionalen Gründen wäre dieser schon sehr hoch!"

Viele Menschen stehen vor dem festlich beleuchteten Hotel Sacher mit großem Weihnachtsbaum.
Sacher Christbaum © TBauer
Ein Mann hält ein leuchtendes Herz vor sich, im Hintergrund leuchtende Dekorationen im Park.
Herzerlbaum Illumination © -

Match um den Selfie-Hotspots des Jahres

Selfie-Alternativen gibt es dennoch heuer genügend in Wien. Das XXL-Mascherl hat offenbar viele andere Geschäftstreibende inspiriert.

So hat das Hotel Sacher -  offenbar mit den gleichen, strengen  Auflagen - einen Christbaum an der Fassade platziert. Auch die Familie Querfeld will in ihrem "Cafe Museum" demnächst einen meterhohen Mistelzweig erleuchten.

Selbst die Stadt Wien mit Bürgermeister Michael Ludwig präsentierte am Dienstag - als Auftakt für den Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathaus - den ebenso berühmten wie beliebten Herzerlbaum.

Das Match um den Selfie-Hotspot des Jahres ist also wieder eröffnet. Nur leider ohne den Favoriten vieler Wien-Besucher, dem XXL-Mascherl.

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