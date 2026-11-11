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"Keine Ortskenntnis"

Wirbel bei Flughafen-Kontrollen: Taxler bangen um Existenz

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Taxi Flughafen
© Getty Images
Nach einer Schwerpunktaktion stehen zahlreiche Taxi-Lenker im Visier der Behörden. Jetzt warnt ein niederösterreichischer Unternehmer vor schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen und wachsender Unsicherheit im Gewerbe.
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Bei einem Schwerpunkt Ende Oktober hat die Polizei in Wien und Niederösterreich 299 Taxis kontrolliert. Dabei wurden 93 Lenker beanstandet, weil sie nicht über die erforderliche Ortskenntnis verfügten - zu einem regelrechten Anzeigenhagel kam es am Flughafen Schwechat. Jene, die regelmäßig Fahrgäste über Landesgrenzen hinweg befördern, standen besonders im Fokus, da in den beiden Bundesländern unterschiedliche Vorschriften für das Taxigewerbe gelten.

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Während in Niederösterreich bestimmte Kennzeichnungen, Informationen und Sicherheitsvorkehrungen im Fahrzeug vorgeschrieben sind, müssen bei Fahrten nach Wien zusätzliche Unterlagen mitgeführt werden. Etliche Fahrer sehen darin eine kaum noch überschaubare Situation und beklagen fehlende Rechtssicherheit - wie ein Unternehmer aus dem Bezirk Gänserndorf.

Thomas Gleiszner vom "Stadttaxi Groß-Enzersdorf" warnt eindringlich vor den wirtschaftlichen Folgen, sollten überregionale Fahrten künftig schwieriger bis unmöglich werden. Anzeigen könnten Auswirkungen auf die Verlängerung von Taxiausweisen haben, die regelmäßig erneuert werden müssen. "Ich verlange keine Sonderrechte oder die Befreiung von sachlich gerechtfertigten gesetzlichen Pflichten. Ich erwarte jedoch klare, nachvollziehbare und verhältnismäßige Vorschriften, nach denen ich mein seit elf Jahren bestehendes Unternehmen weiterhin rechtssicher und wirtschaftlich führen kann", betont Gleiszner in einer Presseaussendung.

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