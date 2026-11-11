Polit-Beben in Vösendorf: Koalition platzt überraschend

Nach der Causa Koza plätzt südlich von Wien die nächste politische Bombe: Die Bürgerliste V2000 hat die Zusammenarbeit mit der SPÖ beendet.

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In Vösendorf (Bezirk Mödling) reißen die seit Jahren anhaltenden politischen Turbulenzen nicht ab: Die Bürgerliste V2000 hat die Koalition mit den Sozialdemokraten beendet. Begründet wurde der Schritt in Sozialen Medien mit "diversen Vorgangsweisen" des bisherigen Partners, besonders in Bezug "auf die finanzielle Ausrichtung unserer Gemeinde". Nun gelte es neue Mehrheiten zu finden und Gespräche zu führen, sagte Bürgermeisterin Gabriele Scharrer (SPÖ) laut ORF.

"Wir werden weiterhin transparent und konstruktiv arbeiten und die Arbeit in den Ausschüssen wieder aufnehmen - das Ziel bleibt unverändert", kündigte Scharrer an. Die SPÖ und V2000, die gemeinsam über 16 der 33 Mandate verfügen, hatten seit rund einem Jahr kooperiert. "Der Gemeinderat muss künftig im Spiel der freien Kräfte zusammenarbeiten", hieß es vom Team Birgit Petross via Facebook: "Vösendorf braucht keinen weiteren Stillstand, sondern klare Entscheidungen, tragfähige Lösungen und endlich wieder Fortschritt."

Hannes Koza, der seit 2020 Bürgermeister war, hatte im Dezember 2024 einen Angriff auf sich vorgetäuscht. Nach seinem Rücktritt im Februar 2025 übernahm seine Parteikollegin Petross die Amtsgeschäfte. Im März 2025 erhielt Koza wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und falscher Beweisaussage rechtskräftig neun Monate bedingte Haft. Nachdem die ÖVP bei einer vorgezogenen Gemeinderatswahl im Mai 2024 die absolute Mandatsmehrheit erreicht hatte, erreichte sie bei dem außertourlichen Urnengang am 21. September 2025 zwölf Sitze. Die SPÖ folgte mit zehn Vertretern auf Rang zwei. Die Bürgerliste V2000 kam auf sechs und die FPÖ auf drei Sitze. Grüne und NEOS halten je ein Mandat. (APA)