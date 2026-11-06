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AMS schlägt Alarm: Immer mehr Niederösterreicher über 50 ohne Job

Online Redaktion
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Mehrere Personen sitzen wartend mit Unterlagen im Wartebereich eines Büros vor einem Bewerbungsgespräch.
© Getty Images
Der Arbeitsmarkt in Niederösterreich bereitet zunehmend Sorgen. Ende Oktober waren 17.090 Menschen über 50 arbeitslos gemeldet – deutlich mehr als noch vor einem Jahr.
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Die Arbeitslosigkeit bei älteren Menschen in Niederösterreich steigt dramatisch an. Ende Oktober waren 17.090 Personen über 50 Jahre ohne Beschäftigung – ein sattes Plus von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem für Frauen wird die Jobsuche im Alter zunehmend zum Spießrutenlauf. Insgesamt sind 7.562 Niederösterreicherinnen in besagter Altersgruppe beim AMS gemeldet, was einen Anstieg von 11,8 Prozent bedeutet. Das Problem: Wer nach vielen Berufsjahren seinen Arbeitsplatz verliert, hat es in der Folge besonders schwer, wieder Fuß zu fassen.

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Wie wertvoll ältere Beschäftigte jedoch für Betriebe sein können, wurde unlängst beim AMS-Unternehmensforum im WIFI St. Pölten diskutiert. Dabei wurde klar gemacht: Jahrelange Berufserfahrung, Verlässlichkeit und Wissen sind ein Gewinn für Unternehmen. Auch Weiterbildung wird immer wichtiger. Digitalisierung und künstliche Intelligenz verändern die Arbeitswelt rasant. Flexible Arbeitszeiten und altersgerechte Arbeitsplätze könnten helfen, Betroffene länger im Berufsleben zu halten. Wer also auf die Erfahrung älterer Arbeitskräfte verzichtet, verspielt wertvolles Potenzial am Arbeitsmarkt.

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