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Achtung Autofahrer: A5 am Samstag gesperrt

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Eine gesperrte Autobahn mit Absperrungen und Warnleuchten im Morgennebel.
© Getty Images
Wenn Feuerwehr, Polizei und Rettung gemeinsam ausrücken, geht es normalerweise um einen Notfall. Diesmal jedoch steht eine Großübung am Programm.
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Die Nord/Weinviertel Autobahn (A5) wird am (morgigen) Samstag von 17.00 Uhr bis Mitternacht aufgrund einer Einsatzübung im Bereich Wilfersdorf (Bezirk Mistelbach) in Fahrtrichtung Wien gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Wilfersdorf und das nachgeordnete Straßennetz, teilte die Asfinag am Freitag mit. An der Übung nehmen unter anderem Feuerwehr, Rettung und Polizei sowie die Asfinag selbst teil, wurde angekündigt. Trainiert werden sollen die Bereiche Menschenrettung, Fahrzeugbergung sowie die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte im Ernstfall.

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Auf der Westautobahn (A1) kommt es indes im Zuge der laufenden Instandsetzung zwischen Haag und St. Valentin im Bezirk Amstetten ab (dem heutigen) Freitag zu Änderungen bei der Verkehrsführung. Wie geplant wird die Abfahrt Haag in Richtung Salzburg wieder für den Verkehr freigegeben. Gleichzeitig wird die Abfahrt St. Valentin auf der Richtungsfahrbahn Salzburg gesperrt.

Anders als ursprünglich geplant bleibt jedoch die Auffahrt Haag in Richtung Salzburg bis zum Abschluss der Bauarbeiten gesperrt. "Grund dafür sind erweiterte Qualitätssicherungsmaßnahmen an einem Teilabschnitt der neu hergestellten Betonfahrbahn, die nun vorgezogen werden", teilte die Asfinag in einer Aussendung mit. Die Gesamtfreigabe der Baustelle soll wie vorgesehen mit 4. Dezember erfolgen. (APA)

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