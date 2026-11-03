100.000-Euro-Baustelle fertig: NÖ-Straße jetzt wie neu

Auf einer Länge von 340 Metern wurde die B12 modernisiert. Das Land Niederösterreich übernahm die gesamten Kosten.

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Die Sanierung der Fahrbahn auf der B12 (Enzersdorfer Straße) in Brunn am Gebirge ist abgeschlossen. Der betroffene Abschnitt im Bezirk Mödling wurde auf einer Länge von rund 340 Metern erneuert. Die Kosten für das Projekt lagen bei etwa 100.000 Euro und wurden vom Land Niederösterreich finanziert.

Notwendig geworden waren die Arbeiten aufgrund des Alters der Straße sowie zahlreicher Schäden an der Fahrbahn. Verformungen, Spurrillen und Ausbrüche hatten den Zustand der B12 beeinträchtigt, weshalb eine umfassende Erneuerung des Straßenbelags zwischen Kilometer 10,74 und 11,08 umgesetzt wurde.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde die bestehende Asphaltdecke auf einer Fläche von rund 2.400 Quadratmetern abgefräst und durch einen neuen Belag ersetzt. Die Umsetzung erfolgte im Oktober durch das Bauunternehmen Swietelsky. Abschließend wurden die erforderlichen Fahrbahnmarkierungen aufgebracht.