oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Christmas-Shopping

FREEPORT im Weihnachtsfieber

Rudolf Preyer
von
Immer was lost im FREEPORT
© FREEPORT
Krampuslauf, Nikolo, Black Friday und ein Schokoladenbrunnen: Das FREEPORT in Kleinhaugsdorf stimmt auf Weihnachten ein.
OE24 auf Google bevorzugen

Kaiserschmarrn, Lebkuchen und Weihnachtselfen: Im FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center in Kleinhaugsdorf beginnt die Adventszeit. Schon im Eingangsbereich wartet ein festliches Weihnachtsdorf mit einem Schokoladenbrunnen auf die Gäste.

"Der ideale Ausgangspunkt, um unser Outlet-Center gestärkt zu erkunden und sich auf die Suche nach attraktiven Discounts zu machen", freut sich Geschäftsführer Thomas Seikmann. Mehr als 80 Shops mit rund 250 internationalen Marken warten auf Schnäppchenjäger, von Mode über Sportartikel bis zu Accessoires.

Auch interessant

Diese Stress-Symptome können auch auf einen Vitaminmangel hindeuten

Hubschrauber kollidiert: Tourist starb bei Unglück in Nepal

Warnstreik bei Audi

Krampus und Nikolo

Los geht es mit dem Black Friday Weekend von 27. bis 29. November. Am Freitag, 27. November, zieht um 17 Uhr eine Krampusgruppe mit traditionellen Masken durchs Center. Der rund zweistündige Lauf bringt alpenländisches Brauchtum in die Shoppingwelt.

Von 1. bis 23. Dezember laufen die X-MAS Sales mit Marken wie Adidas, Skechers, GAP, Guess, Tommy Hilfiger und Calvin Klein. Am 5. und 6. Dezember kommt der Nikolaus mit seinen Begleitern und überrascht die Kinder mit kleinen Geschenken. An den Adventswochenenden macht zudem der Weihnachtself das Center unsicher und verteilt Süßigkeiten.

Zeit zum Entspannen

Wer eine Pause braucht, findet sie in der neuen Beauty Lounge mit Maniküre, Pediküre, Massagen und Haircuts. Dazu gibt es erfrischende Drinks. Seikmann: "Das Center versteht sich als Outlet und nicht als klassisches Einkaufszentrum. Nur rund 40 Autominuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt haben wir auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Pilz befürchtet "Stasi-Gesetz"

Hier nutzt Schiedsrichter den Video-Beweis

Stein: Größtes Gefängnis Österreichs in Personalnot

Österreichs Priesterelf auf dem Weg zum EM-Titel

FREEPORT im Weihnachtsfieber

Neues 17-Millionen-Strahlen-Labor in Seibersdorf

Premiere geglückt: Der Alpen Bikepark Schneeberg ruft!

Trump bestätigt heftigen Streit mit Netanyahu

Gaddafi hält die Welt zum Narren

Ehefrau in den Flitterwochen ertränkt