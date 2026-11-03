FREEPORT im Weihnachtsfieber

Krampuslauf, Nikolo, Black Friday und ein Schokoladenbrunnen: Das FREEPORT in Kleinhaugsdorf stimmt auf Weihnachten ein.

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Kaiserschmarrn, Lebkuchen und Weihnachtselfen: Im FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center in Kleinhaugsdorf beginnt die Adventszeit. Schon im Eingangsbereich wartet ein festliches Weihnachtsdorf mit einem Schokoladenbrunnen auf die Gäste.

"Der ideale Ausgangspunkt, um unser Outlet-Center gestärkt zu erkunden und sich auf die Suche nach attraktiven Discounts zu machen", freut sich Geschäftsführer Thomas Seikmann. Mehr als 80 Shops mit rund 250 internationalen Marken warten auf Schnäppchenjäger, von Mode über Sportartikel bis zu Accessoires.

Krampus und Nikolo

Los geht es mit dem Black Friday Weekend von 27. bis 29. November. Am Freitag, 27. November, zieht um 17 Uhr eine Krampusgruppe mit traditionellen Masken durchs Center. Der rund zweistündige Lauf bringt alpenländisches Brauchtum in die Shoppingwelt.

Von 1. bis 23. Dezember laufen die X-MAS Sales mit Marken wie Adidas, Skechers, GAP, Guess, Tommy Hilfiger und Calvin Klein. Am 5. und 6. Dezember kommt der Nikolaus mit seinen Begleitern und überrascht die Kinder mit kleinen Geschenken. An den Adventswochenenden macht zudem der Weihnachtself das Center unsicher und verteilt Süßigkeiten.

Zeit zum Entspannen

Wer eine Pause braucht, findet sie in der neuen Beauty Lounge mit Maniküre, Pediküre, Massagen und Haircuts. Dazu gibt es erfrischende Drinks. Seikmann: "Das Center versteht sich als Outlet und nicht als klassisches Einkaufszentrum. Nur rund 40 Autominuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt haben wir auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet."