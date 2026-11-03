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Rettungswagengeburt

Vom Rotkreuz-Baby zum Kollegen

Rudolf Preyer
von
Sanitäter und Baby von damals sind heute Kollegen.
© RKNÖ/ Andreas Eder
Herzige Geschichte aus Pöggstall: Vor 21 Jahren half Sanitäter Peter Trötzmüller einem Baby im Rettungswagen auf die Welt. Jetzt fährt dieses Baby mit ihm gemeinsam zu Einsätzen.
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Was für ein Wiedersehen! Der 21-jährige Tobias und der Rot-Kreuz-Sanitäter Peter Trötzmüller sind in Pöggstall (Bezirk Melk) seit Kurzem ein Team im Rettungsdienst. Dass es so weit kommt, hätte vor 21 Jahren wohl keiner gedacht.

In der Nacht auf den 2. November 2005 rückten Trötzmüller und sein Kollege Norbert Wurzer zu einer werdenden Mutter aus. Die Geburt stand unmittelbar bevor, für die Fahrt ins Spital blieb keine Zeit. Das Landesklinikum Amstetten wurde verständigt, und gegen 0.45 Uhr kam Tobias in der Rettungsgarage zur Welt.

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Vom Baby zum Kollegen

Seit Oktober 2025 ist Tobias beim Roten Kreuz Pöggstall, zuerst als Zivildiener. Die Arbeit und der Zusammenhalt im Team gefielen ihm so gut, dass er ehrenamtlich weitermacht. Heute sitzt er mit seinem damaligen Geburtshelfer im Einsatzfahrzeug.

Von der Geschichte wusste Tobias schon lange, die beiden wohnen im selben Ort. Trötzmüller ist seit Februar 1997 beim Roten Kreuz und zählt diese Geburt bis heute zu seinen außergewöhnlichsten Einsätzen.

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