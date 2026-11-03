Bruce Darnell hilft bei Wichtel-Geschenksuche

Bruce Darnell ist vielen als Juror bei "Germany’s Next Topmodel", "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar" bekannt.

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Seit gut einem Jahr bringt Bruce Darnell als mömax Markenbotschafter einen frischen Spirit in Prospekte und auf Social Media in die mehr als 110 Mömax Trendmöbelhäuser. Er gibt Inspiration für Einrichtung und Design, teilt persönliche Tipps und begeistert mit Trendgespür und Charme. Ab Mittwoch, 4. November werden die Eröffnungstage von mömax in Ansfelden (Bez. Linz-Land) gefeiert. Am Freitag, 6. November schreibt Darnell ab 17 Uhr Autogramme und erfüllt Selfie-Wünsche und gibt Catwalk-Tipps.

Kleine Wichtelgeschenke

Zierkissen "Candy" um 7,19 Euro. © mömax

mömax macht auf Faccebook Vorschläge für Wichtel-Geschenke, vom Zierkissen in Zuckerl-Form bis hin zur Gingerbread-Tasse.