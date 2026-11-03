mömax-Opening
Bruce Darnell hilft bei Wichtel-Geschenksuche
Seit gut einem Jahr bringt Bruce Darnell als mömax Markenbotschafter einen frischen Spirit in Prospekte und auf Social Media in die mehr als 110 Mömax Trendmöbelhäuser. Er gibt Inspiration für Einrichtung und Design, teilt persönliche Tipps und begeistert mit Trendgespür und Charme. Ab Mittwoch, 4. November werden die Eröffnungstage von mömax in Ansfelden (Bez. Linz-Land) gefeiert. Am Freitag, 6. November schreibt Darnell ab 17 Uhr Autogramme und erfüllt Selfie-Wünsche und gibt Catwalk-Tipps.
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Kleine Wichtelgeschenke
mömax macht auf Faccebook Vorschläge für Wichtel-Geschenke, vom Zierkissen in Zuckerl-Form bis hin zur Gingerbread-Tasse.
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