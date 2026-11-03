Enlightenment-Spektakel mit Vivaldis "Vier Jahreszeiten" im Linzer Mariendom

Der Vorverkauf für das spektakuläre immersive Licht- und Klang-Erlebnis zu Vivaldis "Vier Jahreszeiten" startet am 4. November.

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Ab dem 30. Januar erwartet Linz ein Kulturereignis von internationalem Format: Enlightenment, ein beeindruckendes Zusammenspiel aus Licht, Musik und Architektur, gastiert erstmals in Oberösterreich. Nur für kurze Zeit verwandelt sich der Mariendom Linz in ein atemberaubendes Universum aus Licht, Klang und Emotionen. Das größte Gotteshaus Österreichs wird zur Bühne einer außergewöhnlichen Inszenierung, die den Kirchenraum in eine eindrucksvolle Welt aus bewegten Bildern, atmosphärischen Klängen und visueller Magie verwandelt. Ausgewählte Termine werden musikalisch durch ein Streichquartett oder ein Orgelkonzert begleitet. Tickets sind ab sofort unter www.enlightenment-linz.at erhältlich.

Mit Enlightment reiht sich Linz in die Liste internationaler Spielorte wie London, Mailand, Paris oder Barcelona ein. Die Produktion des Schweizer Künstlerkollektivs PROJEKTIL hat bereits mehr als drei Millionen Besucher begeistert.