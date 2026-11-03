Britney tobt: Schock-Beichte über eigene Familie

Der Konflikt innerhalb der Familie der US-Pop-Ikone spitzt sich erneut dramatisch zu. In einem emotionalen Beitrag in den sozialen Netzwerken wirft die Sängerin ihrer Schwester Jamie Lynn und Kevin Federline massive Demütigungen vor.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit dem Ende ihrer 13 Jahre dauernden Vormundschaft meldet sich Britney Spears immer wieder mit schonungslosen Wortmeldungen zurückl. Die US-Sängerin hat nun auf Instagram eine neue Abrechnung veröffentlicht, die sich insbesondere gegen ihre jüngere Schwester Jamie Lynn Spears sowie ihren Ex-Mann Kevin Federline richtet. Spears wirft beiden vor, sie über Jahre hinweg erniedrigt und systematisch isoliert zu haben.

Ein zentraler Vorwurf richtet sich gegen ein Vorkommnis, das sich während eines Familienbesuchs zugetragen haben soll. Spears behauptet, Jamie Lynn habe ihr während der Corona-Pandemie bei einem Besuch im US-Bundesstaat Louisiana nicht erlaubt, deren Tochter Ivey auch nur ein einziges Mal auf den Arm zu nehmen. Die Pop-Ikone schildert diesen Moment als tief sitzende persönliche Kränkung, die sie bis heute schwer belaste.

Harte Vorwürfe: "Gefühl gegeben, eine Sklavin zu sein"

In ihrem ausführlichen Posting wählte Britney Spears drastische Worte, um die jahrelange Dynamik innerhalb ihrer Familie zu beschreiben. Sie beklagte, dass hinter ihrem Rücken Geheimnisse gewahrt und Absprachen getroffen wurden, während sie selbst pausenlos Leistungen erbringen musste. Spears schilderte, dass man ihr das Gefühl gegeben habe, eine Sklavin zu sein, während im Hintergrund heimliche Manöver abliefen und ihre einzige Aufgabe darin bestand, für ihren Vater zu arbeiten.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Entfremdung von ihren engsten Verwandten scheint inzwischen unumkehrbar zu sein. Britney Spears zog in ihrem Beitrag eine radikale Konsequenz und kündigte an, sich eine neue Familie suchen zu wollen. Um ihrer Verärgerung visuellen Nachdruck zu verleihen, veröffentlichte die Musikerin einen Filmschnipsel aus der Komödie "Uptown Girls" aus dem Jahr 2003, in dem eine junge Figur den Stinkefinger in die Kamera streckt – eine unmissverständliche Botschaft an ihre Verwandtschaft.

Auch Ex-Ehemann Kevin Federline im Visier der Sängerin

Kevin Federline und Britney Spears © AP

Neben ihrer Schwester nimmt Spears auch ihren Ex-Ehemann Kevin Federline ins Visier, mit dem sie die beiden gemeinsamen Söhne Sean Preston und Jayden James teilt. Spears berichtet von Vorfällen, bei denen sie die Kinder abgeholt habe und selbst grundlegende menschliche Bedürfnisse verwehrt worden seien. Laut ihren Schilderungen habe Federline ihr bei diesen Begegnungen nicht einmal gestattet, die Toilette in seinem Haus zu benutzen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 12 Bei einem Auftritt im australischen Melbourne lässt Robbie Williams stolz seine Muckis spielen. Ganz schön fit, der 52-Jährige. © Getty Images Im Regen stehen gelassen: König Charles und Königin Camilla auf Antigua und Barbuda-Staatsbesuch. Das Wetter war schlecht, die Laune aber umso besser! © Getty Images Halloween-Fieber: Paris Hilton und ihre Familie im "Adams Family"-Style. © Instagram

Bislang haben weder Kevin Federline noch Jamie Lynn Spears offiziell auf die öffentlichen Anschuldigungen reagiert. Aus dem Umfeld der Schwester wurden jedoch bereits erste Stimmen laut, die den Vorwürfen entschieden widersprechen. Ein namentlich nicht genannter Insider stellte klar, dass sich Jamie Lynn keine ernsthaften Sorgen wegen des Beitrags mache, da die Behauptungen schlichtweg unzutreffend seien. Demnach habe Britney ihre Nichte Ivey sehr wohl im Arm gehalten, und das Mädchen liebe seine berühmte Tante nach wie vor.