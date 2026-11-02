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Reichte Änderung ein

Viertes Kind von Brad Pitt legt Namen des Vaters ab

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Ein Mann im Smoking und eine Frau im eleganten Kleid posieren vor beleuchtetem Gebäude.
© Getty Images for The Clooney Fou
Vivienne, die jüngste Tochter von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), hat als viertes Kind des ehemaligen Paars offiziell den Nachnamen "Pitt" aus ihrem Namen streichen lassen.
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Eine Richterin in Los Angeles gab am Montag (Ortszeit) dem Antrag auf Namensänderung statt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Die 18-Jährige heißt nun rechtlich Vivienne Marcheline Jolie statt Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.

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Vivienne folgt damit ihren Geschwistern Maddox (25), Zahara (21) und Shiloh (20), die sich bereits vor ihr durch eine Namensänderung vom Vater distanziert hatten. Maddox und Zahara setzen ihren Antrag in diesem Jahr durch. Shiloh änderte ihren Namen bereits rechtlich im Jahr 2024. Vivienne hatte im vergangenen Juli, kurz nach ihrem 18. Geburtstag, entsprechende Papiere eingereicht. Laut der US-Zeitschrift "People" gab sie auf dem Formular "persönliche" Gründe für den Schritt an.

Sechs gemeinsame Kinder – Vorwürfe nach Trennung

Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder: Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox. Zudem hat das ehemalige Paar drei gemeinsame Adoptivkinder: Maddox, Pax und Zahara.

Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten ihr und den Kindern gegenüber vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

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