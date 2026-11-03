Erster Nikolo-Run mit Start vor dem Brucknerhaus

Am 6. Dezember können 600 Erwachsene an den Start gehen.

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Laufschuhe schnüren, Nikolausmütze aufsetzen und gemeinsam die Adventzeit genießen. Am Sonntag, 6. Dezember 2026, feiert der Linz Marathon Nikolo Run seine Premiere. Die LIVA lädt Laufbegeisterte aller Generationen und Zuschauer zu einem sportlichen Nikolaustag an der Donau ein. Rund um das Brucknerhaus erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderläufen, einem Hauptlauf über 9,3 Kilometer und einem stimmungsvollen Adventdorf.

Punsch für guten Zweck

Auch soziales Engagement gehört dazu: Bürgermeister Dietmar Prammer und Vizebürgermeisterin Karin Leitner (beide SPÖ) betreiben gemeinsam mit dem Sozialverein B37 eine Hütte im Adventdorf. Bei alkoholfreiem Punsch und Keksen aus den Seniorzentren Linz werden Spenden gesammelt.

Kinderläufe über 500 Meter

Der Hauptlauf über 9,3 Kilometer startet um 11 Uhr beim Brucknerhaus. Für die jüngsten Sportler stehen drei Kinderläufe über jeweils 500 Meter auf dem Programm. Die Altersklasse U6 startet um 10 Uhr, U8 um 10.15 Uhr und U10 um 10.30 Uhr.

Am Nikolo-Run können 600 Erwachsene und 150 Kinder teilnehmen. Die Startnummernausgabe beginnt um 8 Uhr im Brucknerhaus. Die Teilnahme kostet für Kinder fünf Euro und für Erwachsene 25 Euro.